身障家屬車籍同戶 免牌照稅

立法院財政委員會29日完成《海關進口稅則》及《使用牌照稅法》修正案初審，通過調降啤酒製造原料麥芽、啤酒花的進口關稅至零，以提升國產啤酒競爭力；並放寬身心障礙者家屬免徵牌照稅的認定條件，即放寬二等親內將車籍遷至同戶籍，供該身心障礙者使用的車輛便可免稅。

國民黨立委黃健豪等針對《海關進口稅則》提出修正案，因大麥、啤酒花國內還未有經濟規模栽培，又面臨大陸啤酒低價傾銷壓力，認為應調降原料關稅，以降低製造成本，為此，財委會初審通過，將原料進口關稅調降至零；財政部表示支持，認為調降關稅雖造成短期稅損，但能增加菸酒稅、營業稅及營所稅收入，對整體財政反而有利。

關務署長彭英偉指出，我國麥芽主要自法國、比利時、德國等地進口，啤酒花自美國進口47％，自衣索比亞進口45％，此次初審通過將未烘製麥芽、烘製麥芽及啤酒花進口關稅降至零，預計能顯著強化國內酒廠與代工品牌生產量能。

民進黨立委郭國文、吳秉叡則提醒洗產地的問題，在對大陸啤酒課徵反傾銷稅後，從越南進口的啤酒量大幅增加，彭英偉表示，進口量雖增加，但價格未變，主因是國際品牌在越南設有酒廠，目前尚無明顯傾銷跡象，但會持續監控。

國民黨立委林思銘等人提出《使用牌照稅法》修正，考量到高齡化以及少子化的現況，現行身心障礙者家屬從配偶到二等親所有車輛，須同戶籍才可免徵牌照稅，在此次修正後，放寬至車籍遷至與身心障礙者相同戶籍即可申請免稅，但數量仍以1輛為限。

賦稅署長宋秀玲表示，免徵牌照稅的適用順序，首先是身心障礙者本人，其次為配偶或者同戶籍的二等親內親屬，最後才是車籍與身心障礙者同戶籍地的車輛。※禁止酒駕！飲酒過量有害健康