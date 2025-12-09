身障新生鑑定說明會報名

基隆市政府教育處一一五學年度國民小學及學前階段身心障礙新生鑑定安置工作起跑，並舉行報名說明會協助教師與家長瞭解鑑定安置作業流程與相關期程。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為提供基隆市身心障礙幼童適切且完善的特殊教育服務，基隆市政府教育處於新學年來臨前，辦理一一五學年度國民小學及學前階段身心障礙新生鑑定安置工作，並舉行報名說明會協助教師與家長瞭解新生鑑定安置作業流程與相關期程。

說明會由基隆市特教專業服務中心詳細說明報名方式及特教通報網操作流程，並邀請學前巡迴輔導班及學前集中式特殊教育班介紹各班型特色，同時安排國立基隆特殊教育學校及身心障礙福利服務中心（伊甸基金會）介紹教育與服務環境，協助家長與教師為幼童評估並選擇最合適的教育安置方式。

教育處表示，此次鑑定安置對象為設籍基隆市、年滿二至六足歲之身心障礙或疑似身心障礙幼童，報名期間自即日起至一一五年一月二日止，於上班時間（上午八時至下午四時），至基隆市各國民小學、公私立幼兒園、身心障礙福利服務中心（伊甸基金會）或特教專業服務中心（設於中正國民小學）辦理報名。

報名完成後，教育處將指派專業鑑定評估教師，針對每位幼童進行個別化評估；必要時，亦將邀請醫師及相關治療師共同參與，後續將於一一五年三月三十日至四月一日召開鑑定安置會議，由專家學者依據幼童個別評估結果進行研判，並提出適切之特殊教育服務建議。