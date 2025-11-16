身障機車鬼切衝出撞廂型車！電臀女王怒：當跑跑卡丁車？
這個月的8號，新北市新莊區重新堤外道路發生一起車禍事故，有一輛身障機車不知道什麼原因，突然跨越雙黃線，逆向撞上一輛廂型車，這名騎士全身多處擦挫傷，臉上滿是鮮血，還好送醫後沒有大礙。只是被撞的乘客將車禍影像PO上網後，大嘆根本躲不了，怎麼會有人這樣騎身障機車？
車輛左轉上橋，緩慢行駛，沒想到下一秒，一輛身障機車突然跨越雙黃線，左切迎頭撞上。
被撞駕駛高先生vs.被撞車輛乘客林小姐：「先別動，他怎樣，逆向。」
當時車輛正常行駛在車道上，對向車道因為停等紅燈，排成一列，但這輛藍色身障機車突然衝出來，騎士壓車、車體幾乎傾斜，駕駛反應不及，雙方發生擦撞，從後方行車紀錄器可以看見，身障車的騎士整個人重摔落地，臉上都是鮮血，疑似還被自己的車輛側輪壓過，地面散落一地碎片，而被撞擊的高先生就說，當下根本閃不過。
被撞駕駛高先生：「看到對方突然衝出來的時候，已經在我面前大概3.4公尺了，當下我有先做閃避，想要把傷害降到最輕，但是已經來不及，因為太快了。」
被撞車輛乘客林小姐：「聽到撞擊非常大聲，我就嚇到，我就說剛剛發生什麼事，他說有人逆向。」
這起車禍發生在8日下午4點多，高先生的女友是知名舞者，在IG上擁有10.2萬粉絲，平時分享許多教學影片，而車禍當下，正在看手機備課，被這麼一撞嚇了一跳，事後看到監視器影片，直呼怎麼會有人將身障機車當跑跑卡丁車在騎。
被撞車輛乘客林小姐：「我只覺得他速度好快喔，他已經快到就是，快要翹輪胎，鑽車陣對，他應該他自己也嚇到。」
而且駕駛高先生才剛花了65萬元購買這輛廂型車，新車上路不到一個禮拜，就遇上車禍，現在車頭被撞毀、車燈凹陷、後照鏡掉落，進廠維修還得花上8萬塊。
被撞駕駛高先生：「大燈還有車門（毀損），當下是打不開的。」
不過好在兩人都沒有受傷，警方初步研判，機車騎士逆向行車釀禍，已對他開單告發，至於確切肇事過程及原因，仍待交通分隊進一步調查釐清。
東森新聞關心您
危險行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
快訊／高雄車輛疑暴衝！撞倒待轉區整排 傷亡不明
新／台南嚴重車禍！機車撞到解體 1人慘死、1人命危
快訊／73歲翁開車撞進待轉區 1人送醫不治
其他人也在看
早安慈濟情│波士頓數位平等計畫 助長者翻轉人生
幾乎人手一機的現代社會，不少長輩卻對手機功能非常陌生，出現數位落差的情形，有些長者想融入社會、跟年輕族群拉近距離，是一大挑戰。慈濟波士頓聯絡處結合年輕志工還有市府資源，推動數位平等計畫，不僅讓華裔...大愛電視 ・ 2 小時前
洪金寶兒子洪天明自爆婚姻波折 曾多次鬧離婚哽咽感恩妻子堅守
洪金寶兒子洪天明自爆婚姻波折 曾多次鬧離婚哽咽感恩妻子堅守娛樂星聞 ・ 10 小時前
烏克蘭尋求恢復換俘行動 盼俄羅斯釋放1200人
（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基和國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫表示，他們正努力恢復跟俄羅斯之間的換俘作業，期望1200名烏克蘭人能獲釋。中央社 ・ 17 小時前
避免問題畜牧場雞蛋再流出 石崇良：將擴大抽查
（中央社記者陳婕翎台北16日電）文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，卻有雞蛋流入市面。衛福部長石崇良說，問題雞蛋仍禁止上架，為避免蛋行發現問題畜牧場蛋品情況重演，預計自本週上班日起提高抽查件數。中央社 ・ 14 小時前
癌患僅43人獲生育保存補助 醫籲放寬全癌全齡
即使罹癌，也應擁有生育權，國健署自二○二五年九月一日起開辦「醫療性生育保存補助試辦方案」，針對十八歲至未滿四十一歲乳癌、...聯合新聞網 ・ 3 小時前
比恐怖遊戲更恐怖！開發者被4人神隱 獨自花8年做出65萬下載神作
日本獨立遊戲開發者「橙橙」（橙々）之前分享了一段「真實發生的獨立遊戲製作恐怖故事」，引發網友們的熱烈討論。這個故事的主角，正是他獨自耗時 8 年完成的免費恐怖遊戲《水族館不會跳舞》（アクアリウムは踊らない），一款下載量突破 65 萬的作品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
轎車失控衝撞路邊車 19歲女血流滿面喊痛
轎車失控衝撞路邊車 19歲女血流滿面喊痛EBC東森新聞 ・ 13 小時前
中部顱顏家庭齊聚麗寶樂園 20歲施羽桂勇敢面對先天神經纖維瘤
羅慧夫顱顏基金會今天在台中市麗寶樂園「世界劇場」舉辦中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎，173個顱顏家庭、共587人齊聚參與，女大生施羽桂因罹患先天神經纖維瘤，影響其相貌，甚至視力，3年動了5次手術，她上台分享，特別感謝父母始終以正向態度陪伴，讓她學會接受腫瘤就是自己的一部分，強調「接受了我就是自由時報 ・ 20 小時前
立院明邀卓揆報告堰塞湖特別預算
記者康子仁∕台北報導 行政院會十三日通過花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，歲出編…中華日報 ・ 12 小時前
民眾控越式湯麵有「小強」！ 一度腹瀉不適
民眾控越式湯麵有「小強」！ 一度腹瀉不適EBC東森新聞 ・ 10 小時前
首屆總統盃街舞大賽 賴總統頒獎孫振 (圖)
「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」16日晚間在凱達格蘭大道舉行頒獎典禮，總統賴清德（右2）親自頒發獎座給霹靂舞好手孫振（左2）團隊。中央社 ・ 12 小時前
肌少症不只會跌倒！醫師揭高齡者骨折後一年死亡率達3成
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌肌少症是高齡族群的隱形殺手，不僅造成行動遲緩，更大幅提高跌倒與骨折風險。研究顯示，70歲後肌肉量每年下降1～2%，肌力甚至流失3～4%，若合併骨質疏鬆，髖關節骨折後一年內死亡率可高達30%。預防關鍵在於「肌肉與骨骼雙管齊下」：定期重量與平衡訓練、充足蛋白質與維生素D攝取，並檢視居家安全。從中年開始維持肌力與骨密度，才能遠離跌倒風險，延緩老化、守護行動力。隨著人口老化，肌少症已經成為全球高齡族群健康的隱形殺手。它不只是行動遲緩的問題，更與跌倒風險增加、骨折甚至死亡率上升息息相關。根據流行病學研究，70 歲之後肌肉量與肌力的流失速度明顯加快，每年可能下降 1%～2%，肌力則下降更快，可達 3%～4%。若再合併骨質疏鬆，跌倒後骨折的機率大幅上升，其中髖關節骨折患者一年內死亡率可高達 20%～30%，對生活品質與壽命都造成重大威脅。什麼是肌少症？世界衛生組織（WHO）將肌少症定義為與年齡相關的骨骼肌質量與肌力減少，並伴隨身體機能下降。臨床診斷通常依據三個要素：肌肉量測量（DXA 或生物電阻抗分析 BIA）肌力評估（握力測試）身體功能測試（行走速度）肌少KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前
高雄7旬翁開車碰撞多部機車 9人受傷送醫
高雄一名7旬陳姓老翁今天下午行經楠梓區路口，右轉時先擦撞一部機車，隨後向前行駛，再撞擊機車待轉格內的8部機車，共造成9人受傷。消防獲報趕往現場救援，9名傷者均意識清楚，無人受困，由消防協助送醫。警方表示，經檢測，陳男並未酒駕，肇事原因待釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
高雄燕巢工地意外 大貨車傾倒重壓工人致死 (圖)
70歲林姓男子16日在高雄市燕巢區深水路一處工地內於大貨車旁操作吊臂，吊掛原木時，原木不明原因滑落砸中大貨車致傾倒，林男則被翻覆車身重壓、不幸身亡。中央社 ・ 13 小時前
蘇澳災後第6天 慈濟人持續為受災戶清掃
鳳凰颱風與東北季風共伴，挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳，多處低窪地區傳出嚴重淹水災情，其中位在蘇南路251巷1弄內的多戶住家被泥沙、石塊灌入，屋內一片狼藉。慈濟志工一早便動員前往受災區域，協助居民展開全面清...大愛電視 ・ 13 小時前
高雄燕巢工地意外 吊掛原木失衡翻車壓死1人
高雄市燕巢區深水路發生一起意外！今（16）日傍晚5點55分，警方獲報，一名70歲林姓男子在工區內操作吊車吊掛大原木時，原木不明原因滑落，砸倒一旁自用大貨車，造成車輛失衡翻覆，壓住林姓男子。警消人員趕到台視新聞網 ・ 12 小時前
颱風沒放假請吃雞排珍奶 新店男不爽嗆「準時帶槍掃射你們這群乞丐」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 1名自稱就讀台大大氣系的網友日前預測鳳凰颱風台北至少會放2天颱風假，如果沒有放假，他就請吃300份雞排和珍奶，結果出爐後沒放假，該名網友表示會在11月16日中午12點於台大傅鐘前發放雞排跟珍奶，但昨日卻有人在Threads發布一則貼文指，「準時帶槍掃射你們這群乞丐。」警方獲報後查出是一名謝姓男子所為，他到案後稱看到這...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨家／工程沒做完設計師落跑！屋主控裝潢公司不守信
獨家／工程沒做完設計師落跑！屋主控裝潢公司不守信EBC東森新聞 ・ 14 小時前
台北市新聞記者公會受邀赴陸交流 兩岸新聞專業互動深化
【公會訊】為促進兩岸新聞專業與文化交流，台北市新聞記者公會應中國記者協會邀請，由理事長妙熙法師率領常務理監事代表，於11月12日至16日前往上海、無錫與宜興參訪交流。妙熙法師也邀請中國記協明年來台，參加慶祝公會成立60周年所辦的「世界華文媒體友誼會」，加強互動。中時財經即時 ・ 12 小時前
高爾夫》金子驅大輕取太平洋名人賽，伊藤園上演逆轉秀
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖／JGTO Images】第二天衝上排頭後，二十三歲的愛知県好手金子駆大（Kota Kaneko）就沒有讓出領先榜！十一月十六日，以五桿羅開Golf 頻道 ・ 11 小時前