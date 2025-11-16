身障機車鬼切衝出撞廂型車！電臀女王怒：當跑跑卡丁車？

身障機車突然跨越雙黃線，左切迎頭撞上。（圖／東森新聞）





這個月的8號，新北市新莊區重新堤外道路發生一起車禍事故，有一輛身障機車不知道什麼原因，突然跨越雙黃線，逆向撞上一輛廂型車，這名騎士全身多處擦挫傷，臉上滿是鮮血，還好送醫後沒有大礙。只是被撞的乘客將車禍影像PO上網後，大嘆根本躲不了，怎麼會有人這樣騎身障機車？

車輛左轉上橋，緩慢行駛，沒想到下一秒，一輛身障機車突然跨越雙黃線，左切迎頭撞上。

被撞駕駛高先生vs.被撞車輛乘客林小姐：「先別動，他怎樣，逆向。」

當時車輛正常行駛在車道上，對向車道因為停等紅燈，排成一列，但這輛藍色身障機車突然衝出來，騎士壓車、車體幾乎傾斜，駕駛反應不及，雙方發生擦撞，從後方行車紀錄器可以看見，身障車的騎士整個人重摔落地，臉上都是鮮血，疑似還被自己的車輛側輪壓過，地面散落一地碎片，而被撞擊的高先生就說，當下根本閃不過。

被撞駕駛高先生：「看到對方突然衝出來的時候，已經在我面前大概3.4公尺了，當下我有先做閃避，想要把傷害降到最輕，但是已經來不及，因為太快了。」

被撞車輛乘客林小姐：「聽到撞擊非常大聲，我就嚇到，我就說剛剛發生什麼事，他說有人逆向。」

這起車禍發生在8日下午4點多，高先生的女友是知名舞者，在IG上擁有10.2萬粉絲，平時分享許多教學影片，而車禍當下，正在看手機備課，被這麼一撞嚇了一跳，事後看到監視器影片，直呼怎麼會有人將身障機車當跑跑卡丁車在騎。

被撞車輛乘客林小姐：「我只覺得他速度好快喔，他已經快到就是，快要翹輪胎，鑽車陣對，他應該他自己也嚇到。」

而且駕駛高先生才剛花了65萬元購買這輛廂型車，新車上路不到一個禮拜，就遇上車禍，現在車頭被撞毀、車燈凹陷、後照鏡掉落，進廠維修還得花上8萬塊。

被撞駕駛高先生：「大燈還有車門（毀損），當下是打不開的。」

不過好在兩人都沒有受傷，警方初步研判，機車騎士逆向行車釀禍，已對他開單告發，至於確切肇事過程及原因，仍待交通分隊進一步調查釐清。

