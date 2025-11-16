身障機車「突跨雙黃線」驚悚衝出 網友：怎麼閃？

社會中心／莊立誠 胡崇恩 新北報導又見到酒駕上路釀禍！15號凌晨5點多，一名29歲的馬姓男子，開車載著朋友經過新北市汐止鄉友街與鄉長路一段時，疑似精神不濟，先是擦撞路旁電線桿，接著猛力撞上民宅的梁柱，撞擊力道之大，牆上磚塊掉滿地，更把睡夢的的居民全嚇醒。警方到場後一測，果然酒駕上路。白色自小客車高速猛撞民宅梁柱，撞擊瞬間，不僅前保險桿應聲斷裂，就連一旁的洗手台、牆上的磚塊，全被震飛。車門板金嚴重凹陷，車上的安全氣囊，也全都炸開。只見一名打著赤腳的男子，趕緊從車窗爬了出來。民視記者莊立誠﹔「重回事發現場，當時自小客車撞上民宅門口，導致牆面嚴重剝落，巨大聲響也把附近民眾全都嚇壞。」新北市汐止區傳酒駕自撞事故。（圖／民視新聞）民眾表示，很紮實(的聲音)就一聲，再來就沒有了，但是前面可能我們沒聽到的，是他可能先撞到那個電線杆，(駕駛乘客)車子下來，看他們好像蠻累的。事發在新北市汐止區，15號凌晨五點多，29歲的馬姓男子開車載著朋友，行經鄉友街與鄉長路口時，疑似精神不濟，偏離車道，先是擦撞電線桿後，接著整輛車瞬間失控，直接撞上民宅梁柱。警方到場後，駕駛散發出渾身酒氣，經過酒測後，酒測值達0.60。汐止分局交通分隊長張志煒表示，自撞一旁民宅梁柱，造成馬男及附載乘客，徐男2人四肢擦挫傷，並送汐止國泰醫院救治，同車乘客將處以6千元以上，1萬5千元以下罰鍰。新北市汐止區傳酒駕自撞事故。（圖／民視新聞）兩人送醫後，所幸沒有大礙。馬姓男子被依公共危險罪，函送士林地檢。同車的乘客，沒有善盡勸阻義務，恐怕也將面臨最高1萬5千元的罰鍰。原文出處：酒駕釀禍！男精神不濟「猛撞民宅」 梁柱磚瓦掉滿地 更多民視新聞報導製造假車禍詐保140萬！宜蘭市代會主席林智勇判刑4年半定讞 即刻解職嘉義救護車鳴笛過路口 遭女駕駛攔腰撞翻3人輕傷高雄清晨車禍！混凝土車疑「視線盲區」釀悲劇 婦人遭撞命危

民視影音 ・ 14 小時前