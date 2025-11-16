身障機車「突跨雙黃線」驚悚衝出 網友：怎麼閃？
新北市 / 綜合報導
新北市重新堤外道路日前發生一起交通事故。一輛身障機車突然跨越雙黃線衝出。
廂型車駕駛反應不及，發生碰撞，地面也散落一地碎片，騎士全身多處擦挫傷，送醫後幸無大礙，廂型車駕駛則未受傷。警方表示，雙方酒測皆未發現酒駕情事。初步研判為身障機車逆向釀禍。這段車禍影像被PO上網後，網友紛紛搖頭表示「這真的閃不了」。
