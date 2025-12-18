身障權法睽違18年大修 政院拍板「反歧視、個人助理」入法

行政院會今（18）日通過衛生福利部擬具的《身心障礙者權益保障法》部分條文修正草案，這是該法自2007年以來睽違18年的重大修正，將函請立法院審議。行政院長卓榮泰表示，此次修法旨在落實「身心障礙者權利公約」精神，強調「沒有障礙的人，只有障礙的環境」，回應身障團體多年來的訴求，期望全方位打造尊嚴且無障礙的生活環境。

接軌國際公約：反歧視、禁止騷擾正式入法

此次修法的一重點是配合行政院研擬中的「反歧視法」精神，將「禁止騷擾」與「合理調整」明確入法。衛福部社家署署長周道君說明，未來針對身障者的言語或行為，若造成恐嚇、羞辱或敵對環境，皆可能構成騷擾；若發生歧視或騷擾行為造成損害，身障者可依民事程序請求損害賠償，包括非財產上的名譽損害。此外，草案也規範媒體報導不得使用歧視性稱呼，避免誤導大眾產生偏見。

強化自立生活：個人助理入法整合長照資源

針對身障團體長期關注的「自立生活」，草案將其提升至母法位階。第50條之一明確規範，身障者在社會參與及活動支持上的人力需求，得由「個人助理」協助，並要求地方政府結合長照等資源提供支持。周道君強調，修法通過後，將進一步整合長照服務額度與個人助理時數，建立全國一致性的服務原則，確保身障者的權益。雖然台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔指出，目前草案對個人助理的範圍仍有限制，但仍肯定政府回應訴求，期盼法案能在立法院本會期順利三讀。

全面無障礙環境：從網站、APP到騎樓都要通

為了落實「通用設計」，修法大幅強化了無障礙環境的規範。除了公共建築與活動場所外，網站及行動化應用軟體（APP）也被納入規範，必須通過無障礙檢測，保障身障者的資訊近用權。在行的便利方面，草案要求各縣市政府針對市區道路、人行道及騎樓的無障礙環境訂定分年分期改善計畫，並整合復康巴士等交通資源，確保身障者「行」無礙。

嚴懲機構虐待：增訂消極資格與退場機制

為了防制機構不當對待事件，修法也加重了管理與處罰機制。草案增訂身心障礙福利機構工作人員的消極資格，並明定若機構發生虐待致死等重大情事，除了加重罰鍰外，必要時可勒令停辦或廢止設立許可。同時，針對未立案機構若發生重大違規，也增訂了相應罰則，並建立評鑑連續兩次丙等以下直接廢止許可的退場機制，以嚴格把關機構服務品質。

卓榮泰強調，本案送請立法院審議後，將請衛福部積極溝通，爭取朝野支持，早日完成修法，讓台灣朝向更友善、平權的社會邁進。