《身障權法》修法最快本月送立院！石崇良見身障團體 允諾保障政策參與

身障團體代表今（12／3）前往衛福部，與衛福部長石崇良、社家署署長周道君進行陳情，並閉門會議討論約一小時。游騰傑攝



今（12／3）日是國際身心障礙者日，超過30個障礙團體齊聚政院，不滿《身心障礙者權利保障法》修法久拖不前，從行政院一路陳情至衛福部，要求政府儘速回應障礙者長期被忽視的權益需求。衛福部長石崇良今日親自接下陳情書，並與團體閉門會談近兩小時，承諾法案最快本月、比較慢下月可送入立法院審查，「不見得能完全讓大家都滿意，往前一步就是進步」。

台灣身心障礙者自立生活聯盟等多個團體今下午於行政院前召開記者會後，旋即前往衛福部陳情《身心障礙者權利保障法》必須加速修法。衛福部長石崇良親自至大門迎接，接下陳情書後並邀請團體入內閉門會談，雙方討論近兩小時。

石崇良會後向媒體說明，目前《身心障礙者權利保障法》修法草案已進入行政院審查階段，預計最快本月、比較慢則是下個月（明年1月）將送至立法院。他坦言，此次修法歷時較長，主因是因為修正草案預告後收到大量民間意見，業務單位花費時間彙整。他並表示，無法全部收納，不見得能完全讓大家都滿意，但「往前一步就是進步」，衛福部會努力推進進度。

針對長照3.0即將上路，團體也關注身障與長照資源整合問題。石崇良表示，衛福部已有初步規劃，但需再跨部門調整。過去部分服務因彈性不足，導致「資源在、卻不好用」，未來將全面檢視並加速推出新方案。此外，他承諾未來長照若涉及身障者權益，將要求納入一定比例的身障者共同參與政策制定，以讓服務更貼近實際需求。

石崇良強調，長照3.0十年計畫，這類中長期計畫，比較容易滾動式調整，衛福部也會跟障礙團體建立暢通的溝通管道，讓團體未來不用冒著寒冬陳情。

對於外界關注的「身障者參與政策是否入法」議題，石崇良說明，未來在各級政府的《身權法》相關委員會中，將明訂須有一定比例以上的身心障礙者參與。雖然無法做到百分之百由身障者組成，但會盡可能提高比例，盡可能都是由身障者來作為身權小組裡面的委員，確保能在政策討論與決策中扮演更關鍵的角色。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，過去與政府溝通往往成效有限，今天是首次與部長面對面討論，感謝石崇良願意傾聽。她強調，《身心障礙者權利保障法》已十餘年未大幅修訂，社會環境變遷甚大，雖然修法工程龐大，但「有心就能開始」，也知道不可能今天就解決所有問題，而是因為過去始終缺乏與「決策者溝通」的機會，因此才選擇站出來行動。她希望修法版本可以趕快出行政院、送入立法院。

