《身障權法》尚無政院版本 石崇良：最快月底送立院

近期身障者遭遇照顧者殺人、斷食善終等事件，引發身障團體不滿，3日還到行政院大門前陳情抗議，要求全面檢視18年未大幅修正的《身心障礙者權益保障法》。對此有立委表示，日前有位漸凍人到某知名餐廳用餐，被店家以電動代步車占用位子為由加收費用，引發外界議論，更凸顯目前許多身障者用餐無障礙空間不足等問題。

民進黨立委林月琴指出，「因為他的輪椅比較占空間，所以要2個位子，那這個算不算是歧視？」

衛福部長石崇良回應，「我覺得這個是不妥的，這個是違反我們《身權法》的規定。」

此外也有立委指出，科技不斷進步卻沒有讓身障者生活更加便利，過去身障政策都是以工作者、家人角度出發，未尊重身障者實際需求，建議應強化自立生活機制，增加個人助理服務時數並簡化申請流程。

國民黨立委王育敏提出，「他說我們的障礙是24小時跟著他的，但是我們現在可以申請到的，個人助理的時數卻是只能非常短暫。」

衛福部長石崇良回應，「這些申請的程序的簡化啦，還有資源怎麼讓他合用啦，在我們的授權辦法裡面可以來處理。」

立法院衛環委員會10日排審《身障權法》，不過4個版本均為黨團版。衛福部長石崇良強調，行政院版本審查已接近尾聲，最快12月底會送立法院審議，修法重點包括落實通用設計、強化自立生活、身障機構管理等4大重點，對於不當對待也會設立相關罰則。

