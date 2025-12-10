《身障權法》18年沒修！立院今排審卻仍無政院版 石崇良：最快月底送立院

衛福部長石崇良。游騰傑攝



過去8年全台共發生84起長照殺人案件，引發社會對制度的關注。身障團體上週夜宿行政院，要求盡快修正已18年未大幅修正的《身心障礙者權益保障法》。衛福部長石崇良今（12/10）表示，政院修法版在政院已經審查差不多，預計本月底、最晚下月送入立法院；不過，目前立院衛環委員會排審版本均為黨團、委員提案，政院版自去年8月預告後已卡關逾一年。

石崇良今出席立法院社會福利及衛生環境委員會就「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」進行專題報告，他會前接受媒體聯訪時表示，行政院審查作業已接近尾聲，預計本月底、最晚下月即可將行政院版送入立院。

廣告 廣告

他說，政院版將強化中央與地方各級政府委員會中身障者代表比例，確保障礙者能參與政策制定、提升意見表達機會；並納入「通用設計」概念，要求政府在食、衣、住、行、教育等面向規劃時，均應考量不同障別及弱勢族群的使用需求，需要讓不同障礙別身障者與弱勢族群都能獲得無障礙設施的相關設計。

身障團體此次亦訴求提高個人助理使用時數，以及擴大可陪同身障者從事的活動範圍。石崇良表示，行政院版已針對「自立生活」內涵加以強化，要求地方落實執行，使制度回到「自立、自主」的核心理念。此外，也將提高國內身障機構的管理強度，對不當對待身障者者明訂處罰規範。

針對外界要求增訂身心障礙兒少參與及調整身障者代表比例等訴求，衛福部在書面報告中回應，為促進身障者參與影響其生活的重要立法與政策決策過程，建議正面表列參與人數比例：不得少於身心障礙者代表、學者專家、民間相關機構及團體代表人數之二分之一，亦即，不得少於總數之四分之一。同時，對於代表產生方式是否應全面改採公開招募，衛福部認為，基於實務經驗，身心障礙者代表原本即由民間相關機構及團體推派產生， 為保留各地方政府因地制宜之彈性，允應審慎研議。

各黨團、委員版本草案中也包含調整「歧視」定義、設置「自立生活」專章等提案。對此，衛福部回應指出，行政院正研議《反歧視法》草案，建議《身障權法》修法應與該法配套處理；至於自立生活專條或專章，可能與長照居服員、教育部學生助理等有所重疊，建議在子法訂定，不須在身障權法母法增訂。

更多太報報導

郭昱晴、陳菁徽輪椅實測！身障團體轟北車「制度性忽視」：匆匆忙忙連滾帶爬

《身障權法》修法最快本月送立院！石崇良見身障團體 允諾保障政策參與

8年84起長照悲歌！身障團體高喊「全面修法」、她怒嗆「國家殺人」