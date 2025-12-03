「身障權益已死！」身障團體追悼抗議 石崇良：一定讓它復活

台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體，今日下午至衛福部與部長石崇良進行面對面會議。（李念庭攝）

《身心障礙者權益保障法》18年未大修，台灣身心障礙者自立生活聯盟等超過30個身障團體，今日齊聚行政院門口舉辦「追悼會」，抗議「身障權利已死」，並赴衛福部與衛福部長石崇良面對面進行1小時會議，希望政府以身心障礙權利公約（CRPD）精神為核心推動修法。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，從2017年至今，8年來台灣已發生84起長照殺人事件，這些悲劇並非個人問題，而是制度失能導致。團體提出3大訴求，呼籲《身障權法》必須儘速修法，反歧視、合理調整；應確保障礙者在政策中的代表性與決策權；建立無障礙與社區支持系統，讓障礙者生活自主無礙、家屬有更多空間生活。

台灣障礙青年理事蔡承諺理事表示，直到現在，障礙青年仍在「被安排」、「被決定」的日常生活中掙扎，在校園、社區中被視為依賴者，且持續在公共議題討論中被缺席、被代言。希望政府重啟修法，落實CRPD精神，讓制度更貼近實際需求，並應納入障礙兒少、障礙青年的參與。

台灣障礙者權益促進會副祕書長劉于濟說，全台126萬名身障者生活品質一直下降，現行長照有洗澡、陪伴就醫，自立生活就沒有，許多政策仍未以身障者為導向、未落實CRPD精神。

身障團體今日下午2點在行政院召開記者會，結束後部分團體成員到衛福部，高舉長照殺人事件分析看板，與部長石崇良進行面對面討論。石崇良步出衛福部接見障團代表，林君潔將《身障權法》遞給石崇良並表示，「身障權益已死，希望部長能讓它復活」，石崇良則承諾「一定讓它復活」。

會議進行約1小時，會後石崇良表示，身權法修法耗時較久，收集了許多意見、正在行政院審查中，已經快到最後階段，預計最快下個月就能審查完畢、送進立法院。最終版本不見得各界都滿意，但到立院可以再進一步討論。

石崇良指出，明年長照3.0上路，正持續整合長照與身障福利資源，過去已有相關經驗，但使用上彈性不足，會在1、2個月內進行跨單位整理，盡快提出新方案、盡快上路，修法部分需要時間，但長照3.0等中長程計畫，都可以滾動式調整。

最後，石崇良表示，未來將精進與各團體溝通管道，希望未來這些團體不用再冒著寒冷表達意見，希望未來意見表達能更暢通，今日也親自與障團代表交換聯絡方式。另，長照相關政策涉及身障者部分，會邀請他們共同參與計畫訂定；修法草案也已納入身權小組需有一定比例身障者參與的規定。

林君潔表示，過去與衛福部進行過多次會議，但一直沒有很好的溝通與共識，這是第一次與具決策權的長官進行對等的討論會議，身權法10多年未大修，很感謝石崇良部長願意傾聽障團聲音，希望身權法能儘速送入立法院，屆時可在繼續討論協商。至於原訂今晚夜宿行政院門口是否繼續，將與夥伴討論後決定，不過明天仍會將團體訴求送至立法院。

