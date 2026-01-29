身障牌照稅免徵新制明上路 車籍、戶籍同地址即可申請

立法院三讀通過《使用牌照稅法》第7條修正案，身障用車免稅新制1月30日上路，只要車籍地址與戶籍地址同址，不限同一戶籍即可申請。（蕭嘉蕙攝）

立法院日前三讀通過《使用牌照稅法》第7條修正案，只要「車籍地址」與身心障礙者的「戶籍地址」相同，即使雙方未設籍在同一戶口名簿內，也能申請免徵使用牌照稅，新制將於明（30）日正式上路。台東縣稅務局指出，預估全縣約有950輛車可受惠，身障家庭每年合計可減輕約700萬元的稅金負擔。

台東縣稅務局表示，修法放寬身心障礙者用車免稅條件，考量不少身障者無法自行駕駛，實務上多由家人接送照顧。未來只要是身心障礙者二親等以內親屬名下、供其使用的車輛，且車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同，即可申請免稅，不再受限於是否同一戶籍。

稅務局指出，舊制要求車輛須由配偶或「同戶籍」的二親等親屬持有，導致部分家庭因工作、就學等因素設籍在外，無法適用優惠，衍生爭議；新制上路後，讓政策更能落實照顧身障家庭的本意。

稅務局特別提醒，免徵金額以2400c.c.車輛的牌照稅額（1萬1230元）為上限，超過部分仍須繳納差額；且每位身心障礙者以1輛車為限。符合新制條件的民眾，應儘速向稅務局提出申請，以維護自身權益。

