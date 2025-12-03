即時中心／林韋慈報導



台北知名高級餐廳「初魚」遭指向身障者收取雙倍費用，引發歧視爭議。罹患漸凍症的胡先生表示，訂位時被要求因電動代步車占空間，一行 3 人「需付 4 人低消」。初魚則回應，由於新光三越A9分店料理台前方空間受限，經溝通後，民眾已接受改至空間較寬敞、動線更友善的初魚鐵板料亭民生店用餐，未來也會改進動線相關事宜。







胡先生先前在社群平台發文，他的友人原想請他到初魚鐵板料亭新光三越A9分店用餐，一人費用約2000元。不料訂位時卻被告知，「電動輪椅使用者因多占一個位置，必須自付兩人低消」，等於一人需負擔超過4000元。胡先生直言：「錢可以花，但不尊重人就不想吃。」

廣告 廣告

初魚則在1日回應，指新光三越A9分店板前空間有限，加上胡先生所使用的電動代步車尺寸較大，訂位時已向友人說明動線與座位限制，並提出替換百貨標準輪椅、調整座位方式、或改至空間較大的店別等協助。至於訂金與人數的說明，是板前席位原有低消制度，並非針對特定客人，實務上也會依需求彈性調整，也強調會持續檢視與改善動線與設備，讓所有顧客都能在更舒適的環境中享受用餐體驗。



不過，胡先生也在網上再度表示，店家先前並未主動提出其他店別可選，也曾建議他們「自行換小台輪椅」。但因自己身體狀況無法頻繁移動，且在多次聯繫中，對方不斷「建議取消訂位」，儘管他們已支付四人份訂金。他強調，仍感謝初魚願意看見高齡與身障者的用餐需求，也願意依法調整制度，「不再以不可抗力的身體狀況加收『障礙稅』般的額外要求」，也表示欣慰，該企業已承諾在年底前主動聯繫「台灣障礙者權益促進會」並促成舉辦輪椅族招待餐會。

快新聞／身障者難題！「初魚」承諾改進 將舉辦輪椅友善招待餐會

身障者胡先生在網路發表兩邊聲明。（圖／擷取自Google Doc）





針對爭議，北市消保官林傳健指出，若餐飲業者以代步車體積為由加價，必須事前揭露完整資訊，且相關條款須符合合理與正當原則，例如空間特殊性、額外成本等合理事由，以避免引發爭議。若發生消費糾紛，民眾可向各縣市消保機關申訴。

北市社會局則表示，為保障身心障礙者平等參與社會的權利，建議店家在接待身障者時，提供適當的「合理調整」，如調整店內空間、安排合適座位、由人員協助等，以兼顧店家營運與身障者權益，共同落實友善與平等的共融精神。社會局也表示，將會再聯絡店家了解情況，並在未來加強宣導。





原文出處：快新聞／身障用餐爭議！「初魚」允諾改進 將舉辦輪椅友善招待餐會

更多民視新聞報導

香港宏富苑大火！監視器「4 分鐘淹滿濃煙」 記者嗆李家超：憑什麼做特首

台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝

GDP上修至7.37%創15年新高 賴清德：持續壯大台灣

