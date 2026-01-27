身障男市場乞討「一查竟坐擁3房產」 放高利貸海撈…還獲政府公宅

一名印度身障乞討者，被發現坐擁豪宅，還經營高利貸。翻攝X



印度人口、宗教眾多，社會貧富差距懸殊，部分民眾以乞討為生。不過，近期印度中央邦印多爾市（Indore）推動「無乞討城市」計畫。沒想到關心一名長期於市集乞討的身障男子時，竟意外查出男子坐擁3房產，雖然每天最多能收到1000盧比（約新台幣342元）的施捨金額，但男子將收入都拿去放高利貸，甚至還用身障身分申請並取得政府住宅，誇張行徑讓全印度民眾都看傻眼。

多家印度媒體報導，現年50歲的曼吉拉爾（Mangilal），因為罹患痲瘋病，自2021年起就在薩拉法市集（Sarafa Bazaar）一帶乞討，他坐在鐵製推車或帶輪木板上，以雙手移動的方式穿梭市集，他從不開口要錢，只是靜靜坐著，就會吸引民眾投下零錢或鈔票施捨，他每日可獲得約500至1000盧比（約172元至344元新台幣）的微薄收入。

廣告 廣告

當地政府查出，曼吉拉爾並未拿這些乞討收入當作生活費，而是把現金借給市集商家，按天數或週數收取利息，他每天晚間親自回到市集收錢，根據報導，曼吉拉爾對外放貸金額估計高達4至5萬盧比（約1.37至1.71萬元新台幣），每天光靠利息就可現賺1000至2000盧比（約342至684元新台幣）。

根據統計，2025年印度的全國平均薪資約為每天1077盧比（約369元新台幣），換言之，曼吉拉爾的放高利貸的收入，已經打趴一大半印度勞工每日辛勤工作的收入。

更誇張的是，曼吉拉爾名下擁有3棟位於精華地段的房屋，分別為1棟為3層樓建築、2棟單層住宅，另外還有3輛長期對外出租的人力三輪車，甚至有一輛也用來對外出租的車子。雖然已擁有多處房產，但曼吉拉爾仍能以身心障礙身分申請政府「總理住宅計畫（PMAY）」後，獲得一房一廳一廚（1BHK）住宅。

更多太報報導

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

亞運一見鍾情、見面3次結婚 脫北者李昌壽、台灣妻陳鈴真比《愛的迫降》動人

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐