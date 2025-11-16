身障男徒步4公里夜間路倒 熱心民眾通報助母子團聚

台中男（左）獨走4公里迷失街頭，熱心民眾通報助母子團聚。（民眾提供）

台中市一名46歲蔡姓男子14日上午趁母親忙於家務悄悄離家，獨自徒步走了4公里抵達南區，直到深夜體力不支、蹲坐在路旁，被熱心民眾發現後通報警方。男子雖不發一語、神情恍惚，員警憑著他衣服上繡的姓名成功查出身分，並通知家屬前來。焦急一整天的母親見到兒子平安無事，忍不住紅了眼眶，感謝大家幫忙才能母子團聚。

健康派出所員警14日晚間10點多獲報，美村南路附近有男子疑似路倒，立刻趕往現場。到場後發現蔡男靠著圍牆、滿臉倦容，救護人員檢查後確認無外傷，但男子對詢問幾乎不回應，甚至自稱「54歲」與外貌不符。正當警方一度陷入困境時，發現他衣物上繡有姓名，員警想到上午有一名婦人來通報自己的兒子失蹤，比對後發現男子為婦人的兒子，先將男子帶回所內，並聯繫婦人來將兒子接回家。沒多久蔡母匆匆趕到派出所，一看到離家12小時的兒子立刻情緒潰堤，既心疼又慶幸。

「今晚能好好睡一覺了！」蔡母表示，兒子有身心障礙狀況，家人平日照顧非常謹慎，今天上午一個疏忽兒子就跑出家，全家都很著急，接到員警的電話時，沒想到兒子會走4公里那麼遠，好險兒子平安，感謝大家的熱心協助，才能與兒子順利團聚。

家中若有可能走失的親人或失智長者，家屬平日可協助佩戴能辨識身分的物品，或向社福、警政單位申請防走失手鍊；也可到各分局偵查隊為家人進行指紋建檔，走失時能更快確認身分。

