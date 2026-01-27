身障男手當腳「推滑板乞討」！每天只賺344元…一查驚見「有3房2車」還放高利貸

曼吉拉爾雖然每天行乞，實際上是名下擁有3房1車1人力車的富豪。圖／翻攝自X

印度中央邦印多爾市（Indore）推動「無乞討城市」計畫期間，當地婦女與兒童發展部門近日卻在一次例行反乞討行動中意外揭露一起震撼案件。一名長期在當地市集乞討、外表貧困的痲瘋病男子，實際上竟是名下擁有多處房產與車輛的「土豪」，甚至涉嫌在當地市場放高利貸！

痲瘋病乞丐每天乞討…竟被查出名下擁3房屋、三輪車與轎車

根據NDTV等印度媒體報導，現年約50歲的曼吉拉爾（Mangilal）自2021年起就在薩拉法市集（Sarafa Bazaar）一帶乞討，行動不便的他經常坐在鐵製推車或帶輪木板上，以雙手套鞋、靠手臂推行的方式穿梭於市集，他從不向路人開口要錢，只是靜靜坐著，以靠民眾同情主動投下零錢或鈔票施捨，每日可獲得約500至1000盧比（約172元至344元新台幣）的微薄收入。

廣告 廣告

印多爾市政府2024年2月起正式啟動大規模反乞討行動，針對街頭乞討現象進行盤查、勸導與安置，婦女與兒童發展部也在24日晚間接獲民眾通報，稱一名疑似痲瘋病患者幾乎每週都在薩拉法市集乞討，原本以為只是一起例行救援行動，未料後續調查卻出現重大反轉。

在相關人員安置後的訊問期間，曼吉拉爾坦承，他並未將乞討所得用於基本生活開銷，而是將現金借給薩拉法市集的商販，按天數或週數收取利息，他還會每天晚間親自回到市集收錢，對外放貸金額估計高達4至5萬盧比（約1.37至1.71萬元新台幣），每日只靠利息就可現賺1000至2000盧比（約343至686元新台幣）。

曼吉拉爾每天靠高利貸利息就能賺近700元。圖／翻攝自X

不僅如此，相關人員深入調查後發現，曼吉拉爾名下擁有3棟位於精華地段的房屋，分別為1棟為3層樓建築、2棟單層住宅，另外還有3輛長期對外出租的人力三輪車，甚至有一輛也用來對外出租的車子。雖然已擁有多處房產，但曼吉拉爾仍能以身心障礙身分申請政府「總理住宅計畫（PMAY）」後，獲得一房一廳一廚（1BHK）住宅。

婦女與兒童發展部門官員表示，目前曼吉拉爾已被安置至位於烏賈因的收容機構，目前正對其銀行帳戶與名下資產進一步調查，也約談曾向其借款的商販，以釐清詳細金流。相關單位目前已完成初步調查報告並提交地方首長，後續將依法處置。

對於曼吉拉爾靠乞討並「利滾利」的賺錢方式，致力於消除乞討現象的公益組織「Pravesh」主席賈恩（Rupali Jain）則指出，曼吉拉爾過去曾是一名泥水工，只是因痲瘋病導致手指與雙腳嚴重受損，無法繼續工作，才會開始在市集一帶乞討，雖然組織過去4年間曾兩度勸導曼吉拉爾停止乞討，但曼吉拉爾最後還是因為現實困境再度回到街頭，認為政府更應關注罹患高污名化疾病者在重返社會時所面臨的處境。



回到原文

更多鏡報報導

台南老闆帶乾女兒看房…竟脫褲噁喊「一次就好」想硬上！事後下跪求她媽放過

遭啃老女兒家暴、妻病逝「連喪禮都不來」！台中父心寒「趕她出家門」法院這麼判

高級公寓飄惡臭…電梯底驚見「77歲男腐屍」！掉下後「反覆碾壓10天」警報沒響

陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？