身障男搭捷運坐優先席遭拍照公審 老翁被捷警攔下刪文

台北市一名王姓男子6日下午搭乘淡水信義線時，因天生左手及左腳有缺陷，加上腳部不適，便坐在優先席休息，卻遭一名陶姓老翁持手機對著他的臉部拍照，並將照片上傳至臉書公審。王男發現後按下緊急服務鈕求助，陶翁見狀立刻轉身逃離現場，王男只好向站務人員求助，最後在捷運警察協助下於東門站攔下陶翁，經警方告知優先席相關規定後，陶翁才刪除照片及貼文。

一名身障者搭捷運遭到一名老翁拍照公審，捷運警察介入，要求老翁刪除照片。（圖／資料照片）

據《三立新聞網報導》，王男在社群平台Threads發文，當天下午2時30分左右，他因天生左手及左腳有缺陷，加上腳剛好不舒服，便坐在博愛座休息。一名老人走過來對著他的臉瘋狂拍照，他出言詢問「你為什麼偷拍我？」，對方則回應「年輕人為什麼要坐博愛座？」，接著老人在臉書發布他的照片。王男表示當下不知所措且非常憤怒，直接按下緊急服務鈴，對方開始逃跑，他沿途大喊「為什麼偷拍我？」，最後請站務員幫忙才找到這名老人。王男不禁感嘆「現在社會怎麼了？身障者也會被趕離博愛座？太惡意了吧？」

捷運警察隊表示，6日下午2時30分，警員巡邏至大安森林公園站時，發現王男正在向站務員求助，並表示自己與陶男因故爆發口角。警員了解案情後，積極追趕至東門站，並要求陶男下車。據了解，王男因身體不適坐於優先席上，陶男見狀持手機拍照後上傳到社群媒體，雙方進而發生口角糾紛。

捷運警察隊第二分隊小隊長李茂松說明，警員告知優先席相關規定，以及雙方權利義務，陶男表示了解並主動刪除相片及貼文，王男則表示暫時無須提出告訴，警員抄錄雙方資料後任其離去。

捷運警察隊呼籲，捷運車廂內設置優先席，是依《身心障礙者權益保障法》規定設立，並增設「身體不適」圖示，凡有實際需求之乘客，皆可優先使用。旅客於搭乘捷運時，若遇到爭執或糾紛，可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，以免觸法。

