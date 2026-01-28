身障男路邊乞討每天344元 資產被曝光：3棟房＋放高利貸

印度中央邦印多爾市一名看似生活困苦的身障男子曼吉拉爾，多年在市區乞討，每日僅拿到500至1000盧比，約新台幣172至344元，結果當地政府介入調查後發現，該男子名下擁有多棟房產和車輛，還將乞討所得投入放貸給攤商，事件震驚當地社會，也被當地媒體形容為「億萬乞丐」。

據外媒《NDTV》報導，曼吉拉爾長年在印多爾市區乞討，由於行動不便，他平日坐在裝有滾輪的推車上，固定出現在知名的薩拉法市集一帶，他從不主動向人討錢，只是靜靜待在人群中，藉由路人的同情心獲得施捨，每天靠乞討進帳500至1000盧比，約新台幣172至344元。

印度婦女與兒童發展部門接獲檢舉，指薩拉法市集一帶疑似有身障人士長期乞討，相關人員到場將曼吉拉爾帶回協助安置，並進行身分及財產查核，調查結果發現，他名下擁有多筆不動產，包括一棟三層樓住宅與兩棟平房，另持有3輛自動三輪車對外出租，甚至還有一輛配有專屬司機的轎車。

調查過程得知，曼吉拉爾多年來將乞討所得轉為資金，在市集內從事短期放貸，主要借給當地攤商，利息以日計或周計方式收取，他每晚親自回到市集收款，對外放貸規模在40至50萬盧比之間，約新台幣1萬3000至1萬7000元，僅利息收入每天就可進帳約1000至2000盧比，約新台幣345至685元。

此外，曼吉拉爾曾以身障身分申請政府住宅補助，婦女與兒童發展部門表示，目前已全面清查其銀行帳戶與資產來源，並釐清是否涉及非法放貸或福利資源濫用，後續不排除依法處理。

