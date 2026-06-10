身障童搭推車遭拒買輪椅席 王婉諭籲正名「行動輔具席」、促跨部會統一規範
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
時代力量黨主席王婉諭今（10）日偕同新北市三重蘆洲區議員參選人陳宛毓、台灣身心障礙者自立生活聯盟副秘書長莊棋銘，以及兩位身心障礙兒童的家長共同召開記者會。近日有身障兒童家長推「推車」，卻遭台鐵站務人員和藝文場館拒絕購買「輪椅席」，呼籲應建立一致認定標準，並正名為「行動輔具席」，確保身障家庭應有的社會參與權利。
王婉諭指出，身心障礙的孩子年紀與身形特殊，必須使用嬰兒推車作為移動輔具，沒想到搭乘台鐵和出入藝文場所遭拒，理由是「推車不是輪椅」。王婉諭表示，保障身障者權益不僅是「不歧視」與「無障礙」，更關鍵的是保障障礙者的「社會參與」，提供「合理調整」。
王婉諭表示，衛服部不該放任各部會各自為政，讓家長面對各單位刁難，更應會同交通部、文化部、體育部等相關目的事業主管機關，確實維護身障兒童近用大眾運輸工具、公共設施及參與各項公共活動的基本權益。
王婉諭提出三點具體訴求：第一，大眾運輸的無障礙規範必須全台一致，並落實第一線教育訓練。第二，公共展演空間應比照辦理，確保無障礙席次與一致規範。第三，「輪椅席」應正名為「行動輔具席」，並建立統一認證機制。
身心障礙家庭代表劉明玉媽媽分享，她4歲的孩子領有身心障礙證明，障礙類別為第1、3、7類，因罕見疾病目前還不會坐、站、走，必須依賴推車作為日常移動的輔具。今年5月31日她們一家到蘇澳旅行，於蘇澳新站準備搭火車北返時出示身障證明欲購買輪椅席，卻遭站務人員以「孩子坐的是推車不是輪椅」為由拒絕。她質疑，當制度只認得輪椅，卻不認得身心障礙證明、不認得實際存在的需求，是否已經偏離了無障礙服務的真正精神？
莊棋銘表示，如果僅因為身心障礙兒童無法乘坐「輪椅」就被視為不能購買輪椅席，代表售票人員缺乏足夠的障礙意識與敏銳度。他呼籲，只要具有身心障礙證明、可以證明有輪椅座位需求者，無論使用的是輪椅、代步車、或是嬰兒車，都應被視為需求者予以支持。
王婉諭和陳宛毓共同呼籲政府正視漏洞，不該讓身障孩子自證「夠不夠障礙」，打造無障礙環境，還給他們本來就該有的基本權益，自在、平等地參與社會。
更多FTNN新聞網報導
挨批「沒參與大可不必發動攻擊」 王婉諭：黨主席有義務維護夥伴聲譽
勞基法抗爭夥伴全消失？王婉諭要求道歉 黃國昌：沒參與不了解卻攻擊大可不必
台股4萬點人人都受益？王婉諭反問徐國勇：薪水追得上房價嗎
其他人也在看
台中7處變電所突跳電！海線14.1戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
鄭麗文訪陸會習近平申請補助 民主基金會：涉統獨活動疑義 單據尚未核銷
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸費用，傳出已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。外交部長林佳龍今天（10日）表示，政黨外交至關重要，去見中共總書記習近平的確有些爭論；台灣民主基金會執行長廖達琪則說，鄭麗文訪中單據尚未核銷，因可能違反章程、涉及統獨活動疑義。
全台最缺人的「百萬鐵飯碗」！這職業連AI都搶不走，老手曝26年內幕：底子紮實不怕失業
在一棟棟美麗的建築物背後，有許多人默默付出汗水，而每個建築工地要能順利運轉，工地主任扮演十分重要的角色。「有事找工地主任，沒事找工地主任，出事更要找工地主任」，這個「工地大腦」不僅要調度多達五、六十個工種，還要具備高情商的管理能力，面對緊急事件，工地主任更要第一時間站出來冷靜處理，在AI浪潮席捲各行各業的年代，工地主任無疑是冰冷的AI演算無法取代。
比賽嗆對手滾回中國？丹麥電競戰隊引爆怒火，急用簡中道歉「對不起」
今年 6 月舉辦的《CS2》（絕對武力2）IEM 科隆 Major 第二階段生死戰中，丹麥強權 Astralis 的隊長 HooXi 在對陣中國戰隊 TYLOO（天祿）時，因為高喊「各位，滾回中國吧！」（Go back to China, guys!）並伴隨髒話，引起中國玩家的抗議。面對社群的輿論壓力，HooXi 隨後在個人社群平台上發聲明道歉，還貼出和天祿戰隊的選手合照。
外送專法釀漲價？ Uber澄清一年前開始規劃
[NOWNEWS今日新聞]外送員專法即將在今年7月21日上路，外界關注平台會將成本轉嫁消費者。Uber今（10）日宣布，7月13日起UberOne會員方案調整，收費增加漲幅約66%，月費從120元變成...
聯發科國巨被「關」 金管會檢討報告出爐：放寬標準、縮短天數
市值破6兆元的聯發科（2454）與1.6兆元的國巨（2327）因股價飆太快，接連超越證交所門檻，被「關禁閉」（列處置延長撮合時間），被稱「史上被關最大咖」，立委要求檢討，金管會今（10）日報告出爐，指出現有處置措施「仍有必要性」，但會著手從二面向檢討，包括調高漲幅等放寬處置標準，二是縮短處置的時間，目前是10天。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
建模根本男生？3A遊戲大作新女角掀論戰，老玩家曬歷代對比嘆：還我經典美感
《戰爭機器：事變日》（Gears of War: E-Day）日前釋出全新 7 分鐘實機畫面，然而其中曝光的女性角色，卻因為外型設計過於陽剛和粗獷，在玩家社群中討論是否被 DEI 入侵。
聯發科5月營收創今年次高 6月守住460億元財測即達標
IC設計龍頭聯發科（2454）今日公布5月合併營收474.34億元，呈年、月雙增，並創今年次高紀錄。以4、5月營收累計估算，6月營收至少460.29億元，即達財測低標；達高標則需約550.29億元。
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 疑管線破裂估明天下午完成回填
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落。台北市政府表示，初步勘查疑似是污水管線破裂導致，將連夜修繕、回填，預計明天下午4時完成作業。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
明後2天雨勢更猛「熱區出爐」 下週這天起放晴
雨下到何時？中央氣象署今（10）日表示，明後兩天隨著鋒面北移，全台降雨又增加，週六北部、東半部降雨短暫趨緩，中南部整天仍有局部短暫陣雨或雷雨。週日至下週一（15日）又有鋒面接近，全台又迎來顯著降雨，下週二至週三鋒面北移，天氣將逐漸放晴好轉。
滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸
6月3日上午《人生無限好公司》主持群：沈玉琳、潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融兩位特助，先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，之後眾人轉往台北市西門町快閃，一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。中午11點31分，本刊直擊沈玉琳、潘若迪、艾融3人搭車抵...
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
綠議員涉賄護航違建 連同農業局前科長遭聲押禁見
民進黨桃園市議員張肇良昨（9）日因涉賄案被檢調搜索、約談。據檢方指控，張肇良利用議員身分向業者收賄，並向桃園市農業局前高姓科長關說，使業者違建倉庫免予查報拆除而得以使用。檢方今（10）日以涉犯《貪污治罪條例》收賄、圖利等罪嫌，當庭聲押張肇良與高姓科長。桃園地檢署今日說明，張肇良涉嫌在2021年至2023年間，利用擔任桃園市政府顧問及市議員身分，收取業者賄賂......
台股重挫1478點！楊金龍「不加碼管制」訊號 營建股逆勢逾10檔漲停
今日市場多頭指標全面轉弱，權值股成為外資與自營商調節的主要對象。龍頭台積電開高走低，終場下跌2.17%、50元，收在2255元，對指數形成明顯壓力；其餘科技權值股亦全面走跌，台達電盤中一度逼近跌停，終場大跌8.9%、收2200元，IC設計龍頭聯發科下挫7.15%、收4155元，鴻海(23...
藍白組「鐵三角」對抗鄭朝方？王世堅酸「臨時抱佛腳」：勝敗很清楚
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨選對會今（10）日正式拍板，確定徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長；民眾黨主席黃國昌認為，對方是一位強勁的對手，更稱可讓新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，以及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠組成藍白最強「鐵三角」，進而守住新竹。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪強調，不是選舉到了臨時抱佛腳，他甚至強調「我想這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚」。
豪雨狂灌仍不夠？6水庫蓄水率3成以下 阿公店水庫0％見底
近日梅雨鋒面持續帶來強降雨，經濟部水利署指出，6月4日至9日短短6天內，全台主要水庫共增加約2.5億噸水量，其中約1.3億噸已實際入庫，為中南部旱象帶來明顯舒緩。曾文與烏山頭水庫進帳約2500萬噸，蓄水率提升至14.3％，南化水庫則增加1380萬噸，蓄水率來到33.3％。
雨彈狂炸! 國6下方烏溪"3工人受困沙洲"緊急吊掛救援
中部中心／張家維 南投報導大雨不斷，南投傳出國道六號13K處下方，烏溪河床上，正在進行橋墩穩固工程，突然溪水暴漲，3名工人來不及撤退，一度受困沙洲，消防人員緊急出動垂降設備，花了將近一小時，成功將人安全吊掛救出。