身障童搭推車遭拒買輪椅席 王婉諭籲正名「行動輔具席」、促跨部會統一規範

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

時代力量黨主席王婉諭今（10）日偕同新北市三重蘆洲區議員參選人陳宛毓、台灣身心障礙者自立生活聯盟副秘書長莊棋銘，以及兩位身心障礙兒童的家長共同召開記者會。近日有身障兒童家長推「推車」，卻遭台鐵站務人員和藝文場館拒絕購買「輪椅席」，呼籲應建立一致認定標準，並正名為「行動輔具席」，確保身障家庭應有的社會參與權利。

王婉諭和陳宛毓共同呼籲政府正視漏洞，不該讓身障孩子自證「夠不夠障礙」。（圖／時代力量提供）

王婉諭指出，身心障礙的孩子年紀與身形特殊，必須使用嬰兒推車作為移動輔具，沒想到搭乘台鐵和出入藝文場所遭拒，理由是「推車不是輪椅」。王婉諭表示，保障身障者權益不僅是「不歧視」與「無障礙」，更關鍵的是保障障礙者的「社會參與」，提供「合理調整」。

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王婉諭表示，衛服部不該放任各部會各自為政，讓家長面對各單位刁難，更應會同交通部、文化部、體育部等相關目的事業主管機關，確實維護身障兒童近用大眾運輸工具、公共設施及參與各項公共活動的基本權益。

王婉諭提出三點具體訴求：第一，大眾運輸的無障礙規範必須全台一致，並落實第一線教育訓練。第二，公共展演空間應比照辦理，確保無障礙席次與一致規範。第三，「輪椅席」應正名為「行動輔具席」，並建立統一認證機制。

身心障礙家庭代表劉明玉媽媽分享，她4歲的孩子領有身心障礙證明，障礙類別為第1、3、7類，因罕見疾病目前還不會坐、站、走，必須依賴推車作為日常移動的輔具。今年5月31日她們一家到蘇澳旅行，於蘇澳新站準備搭火車北返時出示身障證明欲購買輪椅席，卻遭站務人員以「孩子坐的是推車不是輪椅」為由拒絕。她質疑，當制度只認得輪椅，卻不認得身心障礙證明、不認得實際存在的需求，是否已經偏離了無障礙服務的真正精神？

莊棋銘表示，如果僅因為身心障礙兒童無法乘坐「輪椅」就被視為不能購買輪椅席，代表售票人員缺乏足夠的障礙意識與敏銳度。他呼籲，只要具有身心障礙證明、可以證明有輪椅座位需求者，無論使用的是輪椅、代步車、或是嬰兒車，都應被視為需求者予以支持。

王婉諭和陳宛毓共同呼籲政府正視漏洞，不該讓身障孩子自證「夠不夠障礙」，打造無障礙環境，還給他們本來就該有的基本權益，自在、平等地參與社會。

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