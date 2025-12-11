身障縫紉技術職訓 編織就創業未來

南市勞工局身心障礙者職訓－縫紉技術人員培訓班結訓，學員開心大合照。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局委託台南市復健青年勵進會辦理「身心障礙者職訓－縫紉技術人員培訓班」，經五百個小時的訓練，從平車、拷克機等縫紉工具操作，到創意設計與循環再利用概念，協助學員建立扎實縫製能力，為未來就業、創業奠定基礎。

這場身心障礙者職訓十一日舉行結訓典禮，勞工局長王鑫基表示，感謝復健青年勵進會的協助，感謝學員努力學習，結訓後將台南之美和自己的努力故事融合進自身的產品，創造獨一而二品牌故事。

勵進會理事長王瑞宏表示，該職訓課程希望透過專業技能的培訓，建構身心障礙者就業能力，改善生活品質，未來將持續連結更多資源，協助學員拓展職涯。

學員代表小慧分享，透過五百小時的系統化訓練，從零基礎到能獨立操作縫紉機並完成袋包作品，提升專業技能，將以更積極、成熟的心態迎接挑戰，將職訓成果落實在職涯發展。

另一位學員「小絹」說，她從完全不會車縫，到能做出獨立作品，四個月的訓練讓她首次感受到「靠自己完成作品」的成就感，未來希望朝袋包製作相關方向努力。

結訓典禮中，學員展示多項縫紉創作，包括手提袋、背包、收納包與生活小物；今年將「台南在地文化意象」融入作品，如以七股鹽山、關廟特產為主題的造型創作，或運用棉布抽線製作成「細麵條」素材，延伸創作出蝦子、滷蛋等寫真等趣味作品，展現地方特色與個人巧思。

就促科長沈淑敏說，勞工局將持續推動相關職訓課程，勞工局晴天坊也為身心障礙者打造更多展現能力的平台，期盼學員能以所學技藝編織自己精彩未來。