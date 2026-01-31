身障者克服行動障礙 挑戰潛水與滾球競賽【涉己新聞】

輪流拋出手中的球，進行滾球的趣味賽，2位身障者都使出渾身解數，希望爭取勝利。其中，顧文凱過去就讀建中期間，獲得總統教育獎，現在到新加坡讀大學的他，熱衷於滾球運動。

身障者顧文凱表示，「我在這邊剛好接觸到一些輪椅協會、肌肉萎縮協會相關的人，發現，哇，原來滾球是另外一片天。」

目前在公部門服務的莊富凱，以電動輪椅克服行動障礙，工作游刃有餘，還遠征綠島潛水，展現過人的毅力。

身障者莊富凱說，「因為在水中沒有辦法溝通，所以我必須用搖頭、點頭，做一些通關密語，讓教練覺得說，我什麼時候會出現狀況需要協助。」

廣告 廣告

身心障礙者因為行動不便，要出門或運動較為困難，運動平權成為政府推廣的重要目標。

運動部適應運動司長林佩君表示，「我們會尋求跨部會的合作，包括我們可能也會跟國科會，尋求看看有沒有科技預算的這個可能性。」

運動部還尋求工研院和護具業者合作，特別為身障者量身訂做輔具，幫助他們突破障礙。

工研院服務系統科技中心組長林宏墩說，「我們就先從比較簡易型的，然後他們在穿戴的時候，比較不會那麼複雜的方式，去做一些客製化的設計。」

護具製造公司賓特立實業總經理張志維指出，「通過外在的輔助，譬如說按摩，去減緩他的那個萎縮症狀，使用我們的壓力產品，其實也是間接的幫助到。」

這些點滴故事，都被公視的節目團隊貼身記錄下來，2月7日起，每週六下午4時，透過公視「極樂世界之好好出門」節目，帶大家一窺身障者出門的奇遇。