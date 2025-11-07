身障者坐博愛座遭老人「拍照公審」！他悲憤發文：現在社會怎麼了？

記者林盈君／台北報導

6日下午2時許，台北市東門捷運站，一名身障者坐在博愛座（現已改為優先席），卻遭一名老人家「拍照公審」，瘋狂對著身障者的臉拍照，之後發布在臉書上，身障者瞬間不知所措，同時也感到非常憤怒，隨即按下緊急服務鈴，並詢問「為什麼偷拍我」，之後在警方的協助下，該名老人家才刪掉照片，最後身障者發文感嘆「現在社會怎麼了，身障者也會被趕離博愛座？太惡意了吧？」

身障者坐在博愛座（現已改為優先席），卻遭一名老人家「拍照公審」。（示意圖／資料照）

據了解，身障者發文表示，昨天下午他搭乘東門捷運站，因天生左手左腳有缺陷，又剛好腳不舒服，便坐在博愛座（現改為優先席），卻遭一名陌生的老人家瘋狂拍照，還將照片發布臉書，讓他氣憤表示「身障者也會被趕離博愛座？」

對此，捷運警察表示，當時身障的王姓男子向站務員求助，警方遂將陶姓男子攔下，經了解，王男因身體不適坐於優先席上，陶男見狀持手機拍照後上傳社群媒體，雙方因而發生口角糾紛。之後警方告知優先席相關規定及雙方權利義務，陶男主動刪除相片及貼文，王男也未提出告訴，雙方各自離去。

捷運警察隊呼籲，捷運車廂內設置優先席，是依《身心障礙者權益保障法》規定設立，並增設「身體不適」圖示，凡有實際需求之乘客，皆可優先使用。旅客於搭乘捷運時，若遇到爭執或糾紛，可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，以免觸法。

