身障者坐「電動輪椅」 用餐竟被要求多1人低消

使用來自日本宮崎縣的A5和牛，切下牛筋、牛腩等油花豐富的部位，米飯佐柴魚高湯、清酒提味，和牛筋釜飯令人垂涎三尺。但有民眾投訴，自己行動不便，得使用電動代步車，沒想到預約，要多收一人份的錢。

投訴人 胡庭碩說:「那時候還特別跟他說，我電動代步車的長度跟寬度這樣，然後他們量完，他們確認完之後，就說3個人需要付4個人的訂位金，因為輪椅會多佔到他們的一個位置。」

投訴人和2名友人，原本到新光三越A9的初魚鐵板料亭，但電動代步車，寬度橫跨到其他座位，被要求得多付一人份，1880元+10%服務費的價格，讓當事人不滿，難道身體不便，吃個飯也要收「身障稅」嗎?

投訴人 胡庭碩說:「我覺得這某種程度就是障礙稅啊，為什麼障礙者要多比別人付一個費用，那或許你可以推薦我們其他的，其他你們更適合的分店或什麼之類的，對我來說，是這個感覺。」

初魚聲明，會改善無障礙用餐環境，也已經和當事人達成溝通和和解。（圖／TVBS）

對此初魚發出道歉聲明稿回應，分店的板前空間，寬度僅80公分，訂位時有說明座位配置狀況，也有主動提供使用「百貨標準輪椅」，也建議改到空間更寬敞的店面。後續民眾同意在12/7，免費招待到空間更寬敞的民生店用餐，也承諾未來持續推出更多友善身障族群方案，強化無障礙空間改善。

投訴人 胡庭碩說:「我從來沒有遇過說，因為坐輪椅會多佔到一個位置，所以你要多付一個錢。那你說一樣的鐵板燒，我有去吃過也是1000多塊的鐵板燒，從來沒有人說要這樣多收一個人的錢。」祭出免費招待，平息民眾不愉快的「訂位體驗」，身障者的用餐權益，也該被保障。

