身障者搭公車遭拒、還被公審 新北交通局認違規：最高罰9萬

身障人士胡庭碩17日現身說法。（張鎧乙攝）

新北市三芝16日發生一起無障礙公車搭乘爭議，身障人士胡庭碩搭乘公車時，因電動代步車固定問題遭司機拒載，不僅險些發生危險，還在車上被司機透過廣播點名、引發乘客情緒失控辱罵。新北市交通局介入調查後指出，該款代步車既曾納入教育訓練演練，且事發當日可順利搭乘下一班公車，已認定可搭乘，將依未落實教育訓練規定裁罰客運公司，拒載身障者最高可罰9萬元。

胡庭碩回憶，事發當天他向司機出示輪椅固定方式照片，並說明自己曾至客運公司參與教育訓練，現場亦有相關示範影片，請司機聯絡主管確認，卻遭對方堅持拒載，甚至作勢開車離站，讓他一度站在車前、心生恐懼。期間司機情緒失控，對主管怒吼「你要罰9萬就罰9萬，我不幹了」，並透過車內廣播指責胡男，導致部分乘客對其言語攻擊，甚至出現辱罵與趕人情形，讓胡男當場顫抖不已。

廣告 廣告

胡庭碩表示，自己最終僅是晚了10分鐘回家，卻承受長時間羞辱與恐嚇。他選擇站出來受訪，不是為了個人，而是希望社會理解「公車是每一個人都能搭的」，大眾運輸多由納稅人支持，不應要求輪椅族因他人趕時間就改搭計程車。他也感嘆，這樣的場景不只傷害當事人，更可能在旁觀者心中留下創傷。

對此，淡水客運副理于嘉騏17日回應，司機是基於行車安全考量拒載，認為該電動代步車屬「代步車」非輪椅，無法上地扣，且該乘客3年前曾在其他客運上發生側翻事故，也是乘坐同款車，北海岸路線彎道多，風險極高。公司否認司機帶頭謾罵，強調衝突主要源於乘客不滿久候，司機反而試圖安撫，並已安排胡男改搭下一班較大車型公車完成行程。

不過，交通局調查後指出，若該電動代步車已納入客運公司教育訓練演練，且未明確告知不符搭乘條件，事發當日又能搭乘下一班同公司公車，客運公司即應認可該車型可搭乘。交通局已依未落實教育訓練、未有效傳達駕駛規範進行裁罰，並重申拒載身障者最高可處9萬元罰鍰。交通局也已主動聯繫客運公司總經理，轉達對胡庭碩的關心，並協調後續補償方案。

