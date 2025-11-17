身障者搭公車 爆遭司機羞辱

為提升公共運輸品質，台北市今年調整運價為駕駛加薪，議員王欣儀17日指出，人力短缺問題獲改善，但服務品質每況愈下，她接獲身心障礙乘客陳情，搭公車不但遭司機羞辱，輪椅甚至差點從公車斜坡板翻落，根據統計近3年公車駕駛未依規定服務特殊需求旅客通報件數共276件，她要求市府應以「特殊需求旅客實際體驗」為導向稽查，並強化駕駛員教育訓練。北市交通局長謝銘鴻回應，將研議稽查方式。

王欣儀昨在議會交通部門質詢指出，自1月20日起公車運價調整至25.3111元，駕駛配合加薪8000元，人力問題大改善，不過，服務品質卻更差，她接獲身障者陳情，搭乘公車時提醒司機要下車，司機竟大聲嗆「不要那麼急好不好」，讓人相當難堪。

不僅如此，王欣儀表示，司機協助輪椅上車後，未依照「服務特殊需求乘客上車作業流程」為乘客繫上安全帶，也未依道路交通安全規則，將車輛停靠在距離路緣100公分內，導致輪椅下車空間嚴重不足，原本應該直接下到人行道的輪椅，卻被司機以硬推方式沿著斜坡板推出，該名乘客因肌肉萎縮身體無力，若輪椅不慎從斜坡板翻落，恐非單純「記點」懲罰可彌補。

王欣儀調閱資料發現，公車駕駛未依規定服務特殊需求旅客案件數，自民國112年到今年8月底共276件，近2年光是未依標準作業程序服務輪椅乘客的成案比例高達7成。

她表示，從這起個案一連串缺失與近2年通報趨勢來看，顯示許多公車駕駛並沒有落實「無障礙服務」，輪椅乘客更是常受到忽視，現行稽查作業多以市府人員佯裝一般乘客實施，不一定能剛好遇到身障者或有嬰兒推車的乘客，難以真正檢視無障礙服務是否落實。

王欣儀說，為保障近9.7萬名身障乘客乘車安全，要求市府研擬以「特殊需求旅客實際體驗」為導向的稽查方式，委託身障團體或協會協助執行，並將作法納入常態稽查，可有效檢視制度與駕駛訓練落實情形，檢討與強化駕駛員教育訓練內容、頻率。

謝銘鴻回應，將會研議「特殊需求旅客實際體驗」稽查方式，保障身障乘客安全。