身障者日間照顧聯合成果發表會 持續打造友善支持環境
【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】響應12月3日「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府委由社團法人澎湖縣照顧服務協會承辦，今（8）日於身障中心舉辦「身障日系列活動—『理解隱性障礙 消除誤解歧視』社區日間作業設施暨布建身心障礙者社區式日間照顧聯合成果發表會」。縣長陳光復親自出席並頒獎，肯定學員們的努力與成長，並強調縣府會持續打造友善、支持的身障者服務環境。
陳光復強調，為落實對身障朋友照顧，自他上任後，調高身障者三節慰問金至每年1萬1,000元。執政近三年，縣府落實財政紀律，在「開源節流、積極爭取」原則下，成功達成「零債務」，不僅維持縣政品質，更讓縣府擁有更多能力投入在身障服務。面對財劃法衝擊評估，未來在財政許可、爭取議會支持及整體環境成長考量下，縣府將規劃進一步調高三節慰問金至每年1萬4,000元，讓身障朋友獲得更實質的照顧。
陳光復表示，每年國際身障日，不僅是向身障者致敬的重要時刻，更是提醒社會看見「隱性障礙」所面臨的日常挑戰。透過活動的作品展示、課程成果與學員表演，社會大眾能更加理解身障者在生活中付出的努力，也能看見他們在困境中依然保持熱情與韌性，展現積極向上的精神，為社會帶來溫暖與力量。
陳光復說，澎湖「社區式照顧」涵蓋率全國第一，透過多元型態的據點，讓身障者能就近在熟悉的社區中獲得照顧與學習機會，發掘自我潛能，同時也讓家庭獲得喘息與支持。他特別感謝第一線社工、照服員、志工、各單位專業團隊以及家長們的陪伴與付出，讓學員能在穩定且溫暖的環境中成長。
其他人也在看
澎湖張雨生紀念館整修後揭牌 張媽媽出席見證 (圖)
「2025篤行文化音樂漫時光」8日起連續2天在澎湖篤行十村登場，活動期間並為整修更新後的「張雨生紀念館」揭牌，包含議長陳毓仁（前左3）、已故歌手張雨生母親張福全（前左）等人出席。中央社 ・ 11 小時前
篤行十村重溫經典歌聲 張雨生與潘安邦紀念館迎客
（中央社澎湖縣8日電）澎湖篤行十村眷村文化園區今天午後配合張雨生紀念館、潘安邦紀念館重新開館，現場響起經典懷舊歌聲，讓篤行十村再次迴盪屬於澎湖的聲音記憶。中央社 ・ 11 小時前
澎湖張雨生紀念館整修後揭牌（1） (圖)
位於澎湖縣篤行十村內的「張雨生紀念館」歷經整修更新後將，8日下午熱鬧舉辦開館儀式，澎湖縣議長陳毓仁（左）等人出席揭牌，參觀館內展出。中央社 ・ 10 小時前
潘安邦、張雨生紀念館重新開館 「篤行文化音樂漫時光」登場
澎湖縣政府今（8）日在篤行十村舉辦「潘安邦紀念館」與「張雨生紀念館」重新開館儀式，並同步推出「2025篤行文化音樂漫時光」活動。議長陳毓仁、澎湖縣政府參議王國裕、議員蘇陳綉色、張雨生母親張福全女士、台北流行音樂中心代表，以及展館設計師顏嘉璋等多位貴賓蒞臨，現場湧入民眾與音樂愛好者，共同見證澎湖音樂文自由時報 ・ 9 小時前
新北犬貓絕育補助延長受理 飼主把握機會替毛寶貝健康加分
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】為鼓勵市民落實寵物絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處原訂1互傳媒 ・ 9 小時前
平溪線地基崩塌全線停駛到明年1月 颱風恐挾豪雨光復居民憂心
基隆興隆路發生山崩，大塊石頭卡在半山腰，樹木被壓倒且根部裸露在外，導致道路交通受阻，工程人員已拉起封鎖線。此次山崩不僅影響交通，也造成自來水管線受損，41戶民眾無水可用，目前以水車應急，預計11月9日上午才會進行修復。同時，台鐵平溪線因豪雨導致地基崩塌，鐵軌歪七扭八，鋼筋外露，全線停駛至少到明年1月底，目前接駁車以當地居民優先，影響旅客出行便利性。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
咱的好厝邊 臺南市民學苑用學習拉近里社區距離
臺南市政府民政局為推動里社區活動中心市民學苑學員相互交流及經驗分享，8日於東山國小文教活動中心舉辦「2025咱學習的好所在-里社區活動中心市民學苑成果展」。本次活動匯集各區學員的學習成果，現場不僅有活力四射的動態表演，更有精緻豐富的靜態創作，展現市民朋友豐沛的學習熱情與創造力。市長黃偉哲表示，市府積極活化社區公共空間，讓里社區活動中心不僅是休憩場域，更是連結在地情感與推動終身學習的重要平台。期待未來各區能持續合作，共同為市民謀取最大福祉。活動以「灑舞部岸原舞團」充滿力與美的「薰陶呈趣」開場，馬上炒熱現場氣氛，各區學員也輪番上台，展現三個月的學習成果；安南區塩田里的長輩們舞動太鼓，氣勢磅礴；下營區下營里則用大正琴彈奏出優美旋律；新化區崙頂里響亮的薩克斯風聲，更是吸引所有目光，以及關廟區五甲里、安平區華平里、育平里、將軍區西華社區、仁德區仁義社區、七股區樹林里、新市區三舍里、後壁區新嘉里及安定區中榮里等地學員帶來的精采動態演出，贏得現場滿堂喝采。除了精彩的表演，現場還有超吸睛的靜態作品展覽。禪繞畫、精油香氛、環保工藝等40項展品，件件都讓人驚嘆。此外，歸仁區八甲里的手工編織手繩，以及南區鹽台灣好新聞 ・ 11 小時前
黃捷代表台灣參加世界青年領袖峰會 勇奪「年度政治人物獎」
[Newtalk新聞] 民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣前往德國，出席「One Young World」世界青年領袖峰會，並榮獲「年度政治人物獎」（Politician of the Year Award），成為首位獲此殊榮的台灣政治人物，為台灣外交與青年參政寫下歷史性一頁。 黃捷在社群平台 Threads 發文表示，能以台灣的名義站上這個國際舞台，是極大的榮耀。她說，台灣的外交處境並不容易，但自己珍惜每一次能讓世界聽見台灣聲音的機會，「我驕傲地向世界分享，我來自台灣這個美麗而堅韌的國家」。 民進黨立委黃捷昨（7）日代表台灣前往德國，出席「One Young World」世界青年領袖峰會，並榮獲「年度政治人物獎」。 圖：翻攝自黃捷 Threads 她提到，作為年輕從政者，推動少數族群與多元議題的過程中難免面臨質疑與挑戰，但她選擇以行動與堅持回應，並因此陸續獲得國際肯定。黃捷強調，青年參政之路充滿折衝與壓力，更需要耐心與信念，而台灣對人權、民主與自由的堅持，正是她能被世界看見的原因。 「這座獎項，獻給所有熱愛多元與自由的台灣公民，還有我永遠熱愛的家鄉──高雄。」黃捷也在留言感謝遠赴德國為新頭殼 ・ 12 小時前
影／Lulu結婚登記爸媽感動當場落淚 陳漢典竟緊張到連戶籍地都忘
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu與陳漢典於10月前往戶政事務所登記結婚，兩人正式成為夫妻。昨（7）日，Lulu也在YouTube頻道公開一支12分鐘影片，紀錄...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台塑運動會人人穿「寶特瓶衣」 吳嘉昭：轉型獲利是競爭力重點
新冠肺炎疫情影響下，台塑企業運動會停辦整整7年。今（8）日上午8點，終於在明志科技大學恢復舉行，第36屆台塑運動會由新任總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，這幾年因疫情停辦，延到今年才重新舉辦；而這7年間，全球政經情勢快速變動，集團下一階段必須加速轉型、強化經營，才能持續做出差異化與高值化產品。鏡報 ・ 14 小時前
中國信託系統異常！ATM領嘸錢 民眾怒：還收扣款通知
中國信託7號晚間至8號凌晨系統異常，ATM、行動支付、網銀等服務癱瘓，用戶領不到錢卻被扣款，引發強烈不滿！有民眾在超商結帳時尷尬「對視」店員，還有人痛批「差點沒飯吃」。中信坦言是內部交易量過高所致，目前已恢復正常並將陸續返還錯誤扣款。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
TPBL》攻城獅帶著殺手心態贏球了！ 場邊席票價從1500元變成2000元
新竹攻城獅本季最大噱頭之一就是贏球門票漲價，輸球就賣得更便宜，而隨著今天以108：89擊敗新北國王後，他們也宣布9日凌晨12點將主場東西側場邊席票價將調整為1張2000元。攻城獅今天靠著高國豪拿20分、10助攻，加上克雷格32分、6籃板、5抄截、3助攻的全能表現，成功終止近期2連敗，戰績來到2勝2負自由時報 ・ 10 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前