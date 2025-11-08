身障者日間照顧聯合成果發表會 陳光復：持續打造友善支持環境
響應12月3日「國際身心障礙者日」，澎湖縣政府委由社團法人澎湖縣照顧服務協會承辦，8日於身障中心舉辦「身障日系列活動—『理解隱性障礙 消除誤解歧視』社區日間作業設施暨布建身心障礙者社區式日間照顧聯合成果發表會」。縣長陳光復親自出席並頒獎，肯定學員們的努力與成長，並強調縣府會持續打造友善、支持的身障者服務環境。
陳光復強調，為落實對身障朋友照顧，自他上任後，調高身障者三節慰問金至每年1萬1,000元。執政近三年，縣府落實財政紀律，在「開源節流、積極爭取」原則下，成功達成「零債務」，不僅維持縣政品質，更讓縣府擁有更多能力投入在身障服務。面對財劃法衝擊評估，未來在財政許可、爭取議會支持及整體環境成長考量下，縣府將規劃進一步調高三節慰問金至每年1萬4,000元，讓身障朋友獲得更實質的照顧。
陳光復表示，每年國際身障日，不僅是向身障者致敬的重要時刻，更是提醒社會看見「隱性障礙」所面臨的日常挑戰。透過活動的作品展示、課程成果與學員表演，社會大眾能更加理解身障者在生活中付出的努力，也能看見他們在困境中依然保持熱情與韌性，展現積極向上的精神，為社會帶來溫暖與力量。
陳光復說，澎湖「社區式照顧」涵蓋率全國第一，透過多元型態的據點，讓身障者能就近在熟悉的社區中獲得照顧與學習機會，發掘自我潛能，同時也讓家庭獲得喘息與支持。他特別感謝第一線社工、照服員、志工、各單位專業團隊以及家長們的陪伴與付出，讓學員能在穩定且溫暖的環境中成長。
