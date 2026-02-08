身障者牌照稅新制上路 二等親車籍同址最高省1.1萬元

財政部1月28日 修正公布「使用牌照稅法」第7條，放寬身障免稅條件，針對因身心障礙而「無駕照者」，二親等以內親屬（父母、子女、兄弟姊妹）的車輛，若車籍地址與身障者戶籍地址相同，亦可申請免徵使用牌照稅。換句話說，二等親與身心障礙者不同戶籍，只要變更車籍地址就可享有免徵牌照稅優惠，以汽缸2400cc 為上限，亦即最高可抵扣1萬1230元。

二等親「車籍地址」與「無駕照」身心障礙者相同，今年1月30日起也享有免徵牌照稅優惠，雲林縣府稅捐處呼籲合乎資格者盡速提出申請 。（圖／雲林縣府）

《使用牌照稅法》第7條舊制規範，二等親內的車主必須與身心障礙者「同戶籍」，車輛才能免稅。

廣告 廣告

為兼顧社會常情及合理化稅制，該法條於115年1月28日 修正公布，二親等以內親屬的車輛，只要符合「車籍地址與身障者戶籍地址相同」，今年1月30日起受理申請。

雲林稅捐處指出，修法後打破過去「二親等親屬必須與身心障者同戶籍」的限制，改以「車籍地址相同」為認定基準。免徵金額以汽缸總排氣量 2400cc 為限（1萬1230元），超過部分仍須補繳差額。

稅捐處舉例，一名弟弟是無駕照的身心障礙者，其胞兄有一輛3000cc的自用小客車是給弟弟使用，但哥哥的戶籍地址與弟弟不同，但車籍地址與弟弟相同；在《使用牌照稅法》第七條修正前，該車無法免牌照稅，但今年1月30日起條件已放寬，哥哥也可以申請該輛車免徵使用牌照稅。

稅捐處解釋，3000cc自用小客車每年應納稅額為1萬5210元，免徵稅額最高1萬1230元，車主（哥哥）只要繳3980元即可。

雲林稅捐處指出，「車籍地址」的主管機關是各地監理站，符合條件的身心障礙者二等親車主，請向監理機關洽詢設定或變更車籍地址事宜。

至於使用牌照稅是地方稅，採按日計徵，車主應盡速向車籍所在地的縣市稅捐稽徵機關提出申請，及早申請可及早享免稅優惠。

更多中時新聞網報導

經典賽》多明尼加 星光不遜美日 馬恰多入列 打線超豪華

羽球亞團賽》許玟琪壓軸奪勝 中華女團射日闖4強

馬士媛三馬開泰迎全職演員第1年