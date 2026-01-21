身障者生活狀況調查縮短為4年 納入支持人力、輔具項目

立法院衛環委員會今日續審「身心障礙者權益保障法」修正草案。（示意圖，Shutterstock／達志）

立法院衛環委員會今日續審「身心障礙者權益保障法」修正草案。原條文規範各級政府應至少每5年舉辦一次身障者生活需求評估及服務調查研究，經討論，確認將周期縮短為4年，並納入保障各障別支持人力、長照、休閒育樂、輔具使用及服務等項目。

現行《身權法》第11條規定，各級政府至少每5年要舉辦一次身心障礙者的生活狀況、保健醫療、特殊教育、就業與訓練、交通及福利等需求進行評估與服務調查研究。多名立委提案，將辦理週期縮短為3至4年，提升資料時效性，作為政府研擬相關福利服務政策依據。

廣告 廣告

衛福部社家署長周道君表示，目前身障者需求評估、身障者生活狀況調查為每5年一次，可以較完整呈現身障者狀況，這種中大型調查，通常問卷擬題就需要1.5年，調查約1年、結果出來需要半年以上，因此若縮短辦理頻率，行政負荷確實為一大問題，建議維持現行5年頻率。

現行老人、身障者生活狀況調查頻率都是5年，不過，國民黨立委王育敏認為，兒童及少年生活狀況調查週期是4年，且在AI、行動裝置等科技輔助下，調查方法也能與時俱進，縮短所需時間。

另外，多名立委也提案，應保障各障別及原住民身份者，並擴大納入經濟狀況、休閒育樂、支持人力、長期照顧、輔助科技等面向，以更即時的掌握身心障礙者的多元需求。

經討論，朝野立委及衛福部以「各級政府應至少每4年舉辦各障別、各障礙程度、原住民身份之身心障礙者之生活狀況、保健醫療、特殊教育、就業與訓練、交通、福利、支持人力、長期照顧、經濟安全、休閒育樂、輔具使用及服務等需求評估及服務調查研究，並應出版、公布調查研究結果」等內容修正通過。

更多中時新聞網報導

龍千玉悼曹西平哭崩 曝他2度入夢

學測登場 數學A歷年最難 解題解到懷疑自己

白家綺、蘇晏霈瘋馬秀 吳東諺台上放閃