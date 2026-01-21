身障者生活狀況調查週期縮短為4年 納支持人力與輔具使用項目

立法院社會福利及衛生環境委員會21日繼續審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」等案。(記者塗建榮攝)

〔記者林志怡／台北報導〕立法院衛環委員會今日繼續審議「身心障礙者權益保障法(身障權法)」修正草案。原條文規範，各級政府應至少每5年舉辦一次身心障礙者的生活狀況、醫療保健等需求評估及服務調查研究，經討論後確認將調查週期縮短為4年，並納入支持人力、長期照顧、經濟安全、輔具使用及服務等項目。

依據「身障權法」規範，各級政府至少每5年要舉辦一次身心障礙者的生活狀況、保健醫療、特殊教育、就業與訓練、交通及福利等需求進行評估與服務調查研究，而目前「身障權法」時隔18年迎來修正，行政院版草案大幅度調整眾多條文，立法院持續討論相關草案。

廣告 廣告

針對身心障礙者生活狀況調查相關條文，多位立委希望將辦理週期縮短為3年或4年，以提升資料時效性，並作為政府研擬相關社會福利政策的依據，並擴大納入經濟狀況、休閒育樂、人力支持、輔助科技等面向，以更即時的掌握身心障礙者的多元需求。

衛福部社家署長周道君擔憂，目前身心障礙者需求評估為5年執行一次，因此每5年執行一次生活狀況調查，較能完整呈現身心障礙者調查期間的改變，且此類中大型調查執行前，通常需1.5年進行內容研擬，並經1年正式調查，再過半年才能完成調查結果，縮短辦理週期至3年，對行政負荷將有不小的壓力。

雖現行老人狀況調查、身心障礙者生活狀況調查週期都是5年，但國民黨立委王育敏認為，兒童及少年生活狀況調查週期是4年，衛福部以傳統紙本問卷的方式思考，因此認為需要相當長的運作時間，但在AI、行動裝置等新科技的輔助下，調查方法也可以改變，衛福部應與時俱進，將科技運用於服務過程。

經討論，第11條以「各級政府應至少每4年舉辦各障別、各障礙程度、原住民身份之身心障礙者之生活狀況、保健醫療、特殊教育、就業與訓練、交通、福利、支持人力、長期照顧、經濟安全、休閒育樂、輔具使用及服務等需求評估及服務調查研究，並應出版、公布調查研究結果」等內容修正通過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

學起來！台灣旅客「結帳1舉動」 獲日本店員一致好評大讚

走過28年！ 六福村突發文「告別大怒神」 業者解釋了

明晚最冷！連凍3天低溫剩10度、高山迎瑞雪

昨天放寒假今天補課家長一頭霧水？ 為讓寒假與春節假期連續

