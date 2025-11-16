身障者與收容人藝術創作大展 展現生命韌性

記者連琳／臺北報導

由社團法人中華民國身心障礙者自立更生創業協會主辦的「工藝公益・點亮臺灣－第16屆身障者與收容人藝術創作大展」，自即日起至11月19日於中正紀念堂3樓藝廊展出，開放民眾免費進場參觀。本屆以「展現生命的韌性與藝術的力量」為核心，透過多元媒材創作，呈現身障者、收容人與公益藝術家在藝術中找到的意志、情感與生命能量。

展覽自民國113年起至今邁入第16屆，協會長期致力推動「工藝公益」理念，提供弱勢族群穩定創作環境與公共展示舞臺。這屆展出作品共175件，參展者64位，包括36位身障者、18位收容人，以及10位長期支持公益的藝術家。作品形式多元，涵蓋陶藝、木雕、水彩、壓克力、油畫、書法、攝影等媒材，呈現各族群在創作中建立的節奏、凝視與情緒。

展場依作品屬性陳列，讓觀眾能在不同創作者的視角間穿梭，感受材質差異所帶出的細膩層次與情感密度。多件作品以真實生活經驗為主題，轉化困境、病痛、受限環境或心境波動，呈現創作者從日常積累出的生命故事，使社會更了解弱勢族群的處境與努力，看見他們對生命的堅持與對美善的追尋。

展覽最大特色，即是集結不同身分與生命背景的創作者共同展出，以藝術為語言，在作品中傳達復原力與再生能量。肢障、視障、智能障礙、自閉症、罕見疾病者及收容人等族群，皆以獨特的方式詮釋自己眼中的世界，有的以柔和光線描繪心境，有的藉強烈筆觸表達壓抑情緒，也有以雕塑或立體媒材象徵生命的轉折與突破。展出的多元性，使觀眾得以從作品中理解其人生歷程，反映出不同創作者在艱難中持續向前的力量。

創辦人暨總召劉天富表示，協會一路走來歷經挑戰，但始終秉持助人自助的精神，盼透過藝術建立自信，為身障者與收容人開啟另一種與社會連結的方式。每一位創作者的生命歷程都值得被看見，而這些作品正是他們以筆觸、色彩與材質，努力向世界傳遞的聲音。

展覽全程免費，並提供心智障礙、聽障與肢體障礙等無障礙資訊服務，歡迎民眾踴躍參觀，讓更多民眾能親近藝術、理解藝術背後的生命故事，共同以支持與包容點亮臺灣。

肢障、視障、智能障礙、自閉症、罕見疾病者及收容人等族群，皆以藝術為語言，在作品中傳達復原力與再生能量。（記者連琳攝）

漸凍症創作者以風景系列作品傳達心境與生命經驗，展現藝術跨越身體限制的力量。（記者連琳攝）

肢體障礙中度創作者以《潮流的勇者》描繪鬥魚於水中昂然前行，呼應展覽強調的生命韌性與自我突破。（記者連琳攝）

觀展民眾在展區前專注欣賞作品，家長與孩子依偎交流觀展心得，讓藝術成為彼此連結的橋樑。（記者連琳攝）

以立體紙雕致敬梵谷《星空》，呈現創作者對細節的把控。（記者連琳攝）