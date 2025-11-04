身障職訓 開啟人生新方向

「阿翰」將職訓所學清潔專業知識和技巧派上用場，在職場用心擦拭桌椅。（勞工局提供）

「希望家園」一直是市長黃偉哲上任以來的施政主軸之一，臺南市政府勞工局為培訓本市身心障礙朋友的清潔專業技能，及輔導其能順利就（創）業，針對當前市場的就業需求，規劃辦理「環境清潔維護」職訓課程，結訓後並有專人輔導媒合就業及協助創業。

「阿翰」是位智能障礙者，往昔因為工作技能不足，加上不懂職場的要求標準及細節，導致就業一直不順利；經多次就業失敗後，在市府勞工局職業重建個案管理人員評估建議下報名參加瑞復益智中心辦理「環境清潔維護」職訓課程。

經過為期九個月的專業技能課程結訓後，學習到很多清潔相關的專業知識與動作技巧，例如：地板、茶水間、樓梯、玻璃門窗、廁所等基礎清潔，以及壁面除膠、地板上腊、電梯清潔保養、靜電拖把使用（含上靜電液）等進階課程，也學到清潔劑的應用與注意事項、環境衛生消毒、清潔作業流程規劃等學科專業知識。

阿翰說，結訓後在承訓單位的老師努力媒合下，進入統一酷聖石門市工作，一開始因為熟練度及經驗不足，工作上遭遇到不小的挫折，在沮喪灰心時老師不厭其煩的開導，提醒問題所在及持續鼓勵，讓他重拾信心，有勇氣繼續努力、堅持下去；如今在工作上更加得心應手，老師又介紹第二份兼職工作，不僅可以增加收入，也找到未來人生新的定位。

市府勞工局局長王鑫基表示，阿翰昔日工作技能不足，不諳職場要求標準及細節，無法順利就業；後經本局職管人員進行諮商及評估，探詢問題在於工作技能及經驗不足，推薦其參加身障者職業訓練，在阿翰參訓期間除著重專業技能培訓之外，承訓單位也發現問題所在，以正確方法調整其心態與行為，灌輸學員工作態度及專業技能同等重要性。如今，阿翰揮別往日謀職不順心情，重新找到嶄新的人生新方向。身心障礙者職業訓練窗口06-299-1111轉8173、1109。

