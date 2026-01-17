身障藝術家創作生命故事 「愛在畫中」展板橋車站登場

新北市 / 綜合報導

「愛在畫中」巡迴展，昨（16）日在新北板橋車站B1公共空間開幕，這些美麗細膩的繪畫和陶藝創作，都出自於身心障礙者之手，他們努力克服先天上的不便，慢慢創造出一個又一個精彩的作品，新北市副市長朱惕之指出，展覽將舉辦到1月27日，現場也有準備便利貼牆，邀請民眾在駐足欣賞之餘，也能留下給生命鬥士藝術家們的溫暖鼓勵。

一幅幅鮮豔生動的畫作，妝點在新北板橋車站牆上，這些都是身心障礙者透過畫筆和創作，寫下的人生故事，愛智發展中心老師VS.創作者簡于涵：「大聲一點你幾歲(五歲)，小的時候從還不會走路還不會說話，一直到她現在可以用前臂拐往前走，不怕挫折的一個精神。」

來自愛智發展中心的小小藝術家，創作技法完全不輸給大人，以油漆刷彩繪再搭配剪貼，勾勒出繽紛作品，而現場不只繪畫還有陶藝作品，創作者翁彥如：「我也希望我可以我的生命可以是，就是可以像向日葵一樣綻放出美麗的樣子，然後可以散發出溫暖的感覺。」

精緻細膩的花卉系列陶藝，是出自於八里愛心教養院院生的作品，努力克服生理上的不便，慢慢創作出一個又一個美麗作品，新北市社會局舉辦「愛在畫中」巡迴展，昨（16）日到1月27日於板橋火車站B1公共空間展出，現場也設置便利貼牆，邀請民眾駐足欣賞並寫下鼓勵，身心障礙者透過藝術作品，訴說不被限制的一個個生命故事。」

新北市副市長朱惕之：「從五百多(幅)畫作裡面挑出了一百多(幅)，那是非常棒的由我們身心障礙的好朋友們，幫我們創作的一個作品，歡迎所有的好朋友一起來欣賞。」也有銀行業者過去累計捐贈1600萬元，這回再投入70萬元協辦畫展，和市府攜手推動公益，持續鼓勵每個身心障礙者，畫出屬於自己人生的亮麗色彩。

