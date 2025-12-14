身障藝術家聯合演出 展現沉浸式三重感官饗宴

美妙的聲音，演唱著經典西洋音樂，現場還能聞到陣陣的香氛味，讓人既陶醉又放鬆，演唱的年輕音樂家是視障朋友，對聲音特別敏感，歌曲動聽，表演到位。

視障音樂家朱禹豪表示，「聲音的咬字我會特別去揣摩，再加上說因為之前我是讀英文系的，這首歌我就聽原唱怎麼唱，那把那個咬字學起來，然後讓自己可以發音可以更細緻一點。」

這場藝術表演會，是身障藝術家們共同完成的沉浸式表演，還邀請有法國調香師證照的視障調香師，依照表演的氛圍，放送合適的香氛，讓表演呈現「聽、看、聞」的感官交織。

視障調香師劉禎祥說道，「希望進來的人，他們有感覺到一種被療癒的感覺、被放鬆的感覺，然後能夠也符合他的主題，所以你剛開始聞到的時候會覺得說，像我剛剛我的學員就講說老師，這種味道就有那種咖啡色的感覺。」

透過藝術的表演，讓社會大眾更溫柔的理解身障者的世界，這場表演會，也是長期協助身障者的公益團體想到的感恩活動。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水指出，「視障者只是眼睛不方便，他其他的肢體感官各方面不只是正常，甚至會比非障礙者要敏銳，只要有心我們可以培育跟發展，視障者可以從事很多不一樣的工作。」

除了視障藝術家的音樂表現，聽障朋友組成的林靖嵐聽障舞蹈團，則是用手語結合現代舞蹈，呈現另一種美，也讓外界知道，身障者在各行各業中也能開創一片天。