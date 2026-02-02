為提升對身心障礙家庭的照顧彈性，使用牌照稅法第七條修正案業經總統公布，並自今年一月三十日起開始施行；高市府表示，這次修法放寬了免稅車輛限制，增訂二親等內親屬車輛，即便車主戶籍與身心障礙者不同，只要車籍地與身心障礙者戶籍地相同，即可申請免徵使用牌照稅，每位身心障礙者以一輛為限。

高雄市稅捐稽徵處說明，修法前使用牌照稅法規定，若因身心障礙情況無法取得駕照，其使用之車輛必須為「本人」、「配偶」或「同一戶籍二親等以內親屬」所有才能免稅；然而考量現代社會居住型態多元，身心障礙者可能由非同戶籍親屬就近照顧，因此這次修法特別增加適用彈性，只要是二親等以內親屬所有，且車籍地與身心障礙者戶籍地一致，即可認定為供其使用並申請免稅。此外，若汽缸總排氣量超過二千四百cc、完全以電能為動力之馬達超過二六二英制馬力（HP）或二六五.九公制馬力（PS）者，免徵金額以二千四百cc稅額為限，超過部分仍須繳納差額，該部分基準與修法前一致。

稅捐處溫馨提醒，符合新修法條件之車主，請於新法施行後檢具證明文件提出申請，以維護自身權益；若有任何疑問，歡迎撥打服務電話0七-七四一○一四一或○八○○-七二六九六九，將有專人詳盡解說。