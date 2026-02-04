身障車輛牌照稅新政策 擴大免稅範圍

嘉義縣財稅大樓／圖取自google地圖





嘉義縣財稅局指出，根據最新修訂的「使用牌照稅法」規定，今後若身心障礙者因健康狀況無法取得駕照，其二親等以內親屬所有，車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，並提供車輛供身障者使用，該車輛可享有免徵使用牌照稅優惠。

嘉義縣財政稅務局表示，「使用牌照稅法」修正前，只有身障者與車主在同一戶籍的情況下才能享有免稅待遇。但在現實生活中，很多身障者由非同戶籍的親屬照顧，因此新規定擴大免稅範圍，以符合現代社會需求。

財稅局也提醒車主，使用牌照稅係按日計徵稅額，如符合前述放寬規定，請儘速提出申請，以維自身權益。免稅車輛每一身障者以1輛為限，免徵金額以汽缸總排氣量2400cc級距稅額(以自用小客車為例，新台幣1萬1,230元)為限。

若民眾對於使用牌照稅免稅申請有任何疑問，可撥打免費服務電話0800-076969或05-3620909轉分機721、722、725、726、731及734，將有專人服務。

