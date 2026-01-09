身障運動會5月新北登場 "點字專屬設計"具巧思

社會中心／吳玟誼、黃柏榕 新北報導

115年全國身心障礙國民運動會，將在5月23號到26號，在新北市隆重登場，今年打造一場貼心有溫度的運動盛會，設計上處處有巧思，全新導入「點字專屬設計」，首次在獎牌、獎狀、識別證、號碼布等設計客製化點字，要打造更友善、尊重、平等的比賽。

新北市長侯友宜，和視障選手們一字排開，一同揭開這次全國身心障礙國民運動會主視覺、大會服裝、賽會用品等，共同見證最有溫度的設計！新北市長侯友宜：「在整個設計服務裡面，我們特別推出選手們的識別證跟號碼布，都用點字設計的專屬服務，讓他們非常好辨識。」既然是身障運動會，當然各種"無障礙設計"更不能馬虎，全新導入"點字專屬設計"，首次在獎牌、獎狀、識別證、號碼布等設計客製化點字，讓視障選手安心辨識、感受平等尊重。

視障選手：「我可以摸到我的名字林立翔，然後後面寫游泳選手，然後下面有寫說，視覺障礙男子組S11，然後台北市，非常謝謝大會的用心。」選手們真的很有感，因為這次的設計處處都有巧思，主視覺LOGO更以「女王頭」與「翅膀」融合，象徵身障運動員跨越障礙、勇往直前的精神。新北市長侯友宜：「心連新，一起拼，就是這次的主軸，心就是熱情溫度，連就是一個團結，新就是新北市，我們希望在新北市都能夠用溫度跟熱情，充滿著這個大家能夠團結在這塊土地，創造更好的佳績。」









與選手們心連心，一起拚出好成績。





