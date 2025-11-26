身障「寶藏女孩」！北市模範身障勞工得主沈嘉渝 暖心服務打動旅客
〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞建處今(26)舉辦「114年度台北市模範身心障礙勞工暨優秀移工表揚典禮」，肯定身心障礙勞工與優秀移工在職場中展現的韌性與專業。其中，31歲的沈嘉渝不僅克服先天雙手萎縮、在飯店業找到舞台，更在去年確診大腸癌第三期後依然堅持工作，展現讓人敬佩的生命力。她目前任職於春天酒店，是飯店唯一的韓文翻譯，也以設計專長協助多項視覺製作，被稱為「寶藏女孩」。
沈嘉渝一出生即有雙手萎縮狀況，從小由阿嬤拉拔她長大，阿嬤耐心教她如何寫字與一切需要手部動作的訓練，也因此她的字跡工整優美。她更就讀設計相關科系，用自己的專長協助飯店設計乘車小卡、海報與簡報模板等，被主管稱讚為「寶藏女孩」。
不過，最初沈嘉渝投入飯店業是負責客務部的總機人員，接應公司所有進線電話服務，像是消費者詢問、業務來電、部門轉接等電話接聽工作。主管漸漸發現沈嘉渝的潛力，鼓勵她投入與顧客面對面互動、韓文翻譯與設計等。
沈嘉渝微笑道，「我很喜歡這份工作，每次跟旅客的互動、回饋都讓我覺得很滿足，有時也會被稱讚『優秀』，讓我更有動力投入。」她也說，這份經歷帶給她最大的收穫是，比以前更有信心，也相信自己是有能力、是被需要的。
然而，當工作步上正軌時，她被診斷出大腸癌第三期，邁入辛苦的抗癌之路。但公司在生命低谷向她伸出援手，替她申請專屬工作時間，讓她可以回到熟悉的工作環境，與夥伴交流、接觸人群，更感受人與人間的溫暖。
如今，她仍持續接受治療，她希望接下來可以好好放鬆身心靈，並準備考取韓文檢定。
