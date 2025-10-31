身障NCAA球員單臂挑戰籃壇 「友善籃框」國際交流台中登場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由台北藝術推廣協會與逢甲大學EMBA學術發展基金會共同主辦的「Friendly Hoops 友善籃框」國際交流活動，昨（30）日晚間於逢甲大學體育館盛大登場。台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕出席開幕典禮表示，台中長期推動「運動平權、共融友善」理念，此次與國際勵志人物攜手，不僅展現城市推動身障運動的決心，更讓「友善台中」邁向國際共融新里程。

▲美國首位身障NCAA一級籃球員Kevin Atlas 與江去

過江啟臣副院長同場競技，現場氣氛熱烈，歡笑與掌聲不斷，展現運動無國界、友善。

游志祥指出，「籃球是一種語言，也是一座橋樑。」透過「友善籃框」的推廣，不僅為身心障礙者與弱勢族群創造更多運動機會，也讓青年學子從運動中學習尊重、信任與合作的精神。未來市府將持續結合學校、企業與民間團體，共同推動運動平權與全民參與，讓「友善」成為台中最溫暖的城市語言。

運動局表示，活動特邀美國首位身障NCAA一級籃球員 Kevin Atlas（凱文‧阿特拉斯）親臨台中，分享他以單臂挑戰籃壇、勇敢追夢的生命故事。Kevin Atlas並率領四位國際球星──George Beamon、Torgrim Sommerfeldt、Richard Ramsay與Raheem Solomon──與逢甲大學籃球校隊進行3對3友誼賽。現場更有熱舞表演、勵志演講與互動體驗，氣氛熱烈、掌聲不斷，充分展現運動跨越國界與身心限制的感動力量。

運動局補充，台中市自盧市長上任以來，積極推動身障運動，深化「運動平權、共融友善」理念，為身心障礙運動員打造發光舞台。近三屆全國身心障礙運動會中，台中市代表隊皆榮獲全國第二佳績；今年更首度舉辦全國綜合性身障邀請賽，拓展運動交流平台。國際舞台上，台中桌球好手林姿妤於2025年北京帕拉桌球亞洲錦標賽勇奪3金、2024年巴黎帕運摘銀、2023年杭州亞帕運再奪2金1銀；聽奧跨欄紀錄保持人許樂亦屢次為國爭光，展現台中身障運動的堅韌實力。

運動局指出，台中市是全國首座成立「身心障礙體育總會」的城市，未來除持續完善培訓制度外，也將透過講習、訓練營及菁英賽等多元活動，推動「運動無礙、共融共享」理念，打造「酷運動、酷城市」的友善環境，展現台中推動身障運動不遺餘力的決心。