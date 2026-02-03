身體不適 不宜硬撐搭機

農曆春節將至，很多人都會出國旅遊。近期一名二十多歲粉領族，為了不錯過公司員工旅遊，連續熬夜加班，自認年輕底子好，未將感冒症狀放在心上，不料在機場辦理登機手續時，突然嘔吐不止、暈眩寒顫合併發燒、肌肉痛等症狀，隨即通報聯新國際醫院。

徐丕醫師三日表示，經過診察之後，認為患者症狀超出一般感冒範圍，高度懷疑為流感，且有惡化為重症可能性，強烈建議立即就醫治療，患者最終因無法取得「適航證明」，旅程被迫取消。

旅遊旺季期間，類似「硬撐搭機」的情況並不少見，但在旅途中如頻繁轉機、語言不通、天候難料、進食狀況不佳等恐加速體力流失，以致輕微症狀迅速惡化起來。以臨床判斷來看，一般感冒多以打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽或喉嚨痛等局部上呼吸道症狀為主，發燒並不常見；但若合併發燒、肌肉痠痛、嘔吐與高度疲倦，且未接種當年度流感疫苗，就必須警覺可能是流感，搭乘飛機前更應審慎評估。

徐丕醫師提醒，嬰幼兒、長者、安養或長照機構住民，以及血糖控制不佳的糖尿病患者、重度肥胖者、慢性肺病（包含氣喘）、長期洗腎者、免疫功能不全者，甚至近期曾有中風、心肌梗塞等心腦血管疾病史者，皆屬流感與感冒併發重症的高風險族群。