身體亮紅燈逼出關鍵轉彎！ 丟丟妹透露新動作

深耕直播圈超過10年、坐擁百萬粉專的直播天后丟丟妹，向來拚命三娘的她，竟把命拚到閃過人生跑馬燈，兩個月內兩度因心臟不適緊急送醫，讓她不得不正視長期過勞帶來的警訊，逼出人生與事業的關鍵大轉彎！她痛下決心，加速推動台中、土城兩家公司企業整合，集中火力、提升戰力，徹底告別蠟燭兩頭燒的生活。

丟丟妹的人生經歷向來比八點檔還精彩。年僅31歲，卻已歷經離婚、離開台北轉戰台中重新開始，再強勢收回北部的公司。離婚後，她一人身兼多職，同時扛起台中、土城兩家公司營運，長期處於高壓與過勞狀態，當事業往上爬，健康卻因此付出代價，不僅曾因膽發炎動刀摘除膽囊、自律神經失調，近期更接連傳出心臟警訊。

第一次發作是2個月前大陸工作期間，突然嚴重心悸，讓她喘不過氣；隔月又在台南因胸口劇痛送急診，卻痛到施打嗎啡都止不住，還引起嚴重過敏反應，讓她恐懼到崩潰大哭、失控撞病床欄杆，她說；當時一一打電話給家人，痛哭交代後事！」，以為自己可能回不了家，把身旁的髮型師男友嚇壞！折騰許久，醫院仍查不出病因，直到返台北掛心臟門診，醫師從心電圖初步判斷疑似心律不整，後續得再安排心臟超音波與24小時心電圖追蹤，進行更全面的健康檢查。

也因為身體頻出狀況查不出原因，家裡有宮廟背景的丟丟妹忍不住懷疑自己「是不是卡到？」她日前前往新店宮廟求解，神明太子降駕時竟直接畫出西藏女財神「扎基娘娘」的神像，指點她被「啟靈」，身體才因此變得格外敏感，也因為太玄，讓她不得不信。但天命之路不好走，神明當下先幫她關上這條路，她也承諾待春暖花開之時，一定要親赴西藏扎基寺還願，以感念娘娘的緣份。

回到現實面，為了讓自己走得更長遠，她立刻啟動事業重整，兩家公司最快農曆春節後完成整合，以解決她分身乏術難以兼顧的問題。未來改以土城總部作為主要營運據點，台中部分人力也會整合至土城繼續效力，且不排除再新增團隊、擴大組織布局。至於旗下「樓頂揪樓下」與「丟丟妹」兩大粉絲團也有望合體，粉絲總數突破160萬，將成為全台最具規模的直播大平台。

