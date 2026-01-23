身體受限夢想不退！詹雅雯力抗帕金森氏症 58歲宣佈喜訊全網祝福

記者林宜君／台北報導

金曲台語歌后詹雅雯在病痛纏身之際，選擇以全新方式與世界對話。（圖／翻攝自詹雅雯FB）

用歌聲撐過低潮，也用影像重新出發！金曲台語歌后詹雅雯在病痛纏身之際，選擇以全新方式與世界對話，宣布開啟人生另一個舞台。金曲獎台語女歌后詹雅雯於2020年確診罹患帕金森氏症，右側肢體一度出現無力狀況，近年又歷經腦瘤手術，身體狀況反覆起伏。即便如此，現年58歲的她仍未向命運低頭，不僅持續以音樂傳遞正向力量，也投入公益成立志工團，長年行善被外界封為「慈善歌后」。

詹雅雯日前親自宣布正式開設個人YouTube頻道，並強調這是唯一官方平台。（圖／翻攝自YW YT）

詹雅雯近年因病情接受多次治療，曾兩度動刀切除腦瘤，原本評估需進行第3次手術，卻在去年回診時發現腦瘤奇蹟似地消失，讓詹雅雯與家人都相當感恩。目前仍持續調養身體的她，選擇透過影像記錄生活，作為與粉絲交流的新方式。詹雅雯日前親自宣布正式開設個人YouTube頻道，並強調這是唯一官方平台，語氣認真又帶點幽默地表示：「其他的都是假的，只有這個頻道是真的，雅雯跟U妹喔，謝謝大家。」展現她一貫直率真誠的個性。

語氣認真又帶點幽默地表示：「其他的都是假的，只有這個頻道是真的。（圖／翻攝自YW YT）

雅雯跟U妹，謝謝大家。（圖／翻攝自YW YT）

在曝光的頻道開張影片中，詹雅雯抱著愛犬U妹入鏡，親切向粉絲打招呼說：「開張囉，大家好，我是詹雅雯，這個不是假的，這個是真的喔。」畫面溫馨，也讓不少歌迷看了相當感動。她透露，未來頻道內容將分享生活點滴、人生故事，以及身體調養期間的心情紀錄，甚至不排除公開出國旅遊的過程，盼能以更貼近的方式陪伴粉絲。詹雅雯也向一路支持她的歌迷喊話，希望大家能按讚、訂閱頻道，用行動為她「讚聲」，一起迎接嶄新的開始。

