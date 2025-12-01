身體哪部位接受MRI檢查？ 川普秒回「不清楚」但肯定不是腦子

2025年11月30日，美國總統川普搭乘空軍一號從佛羅里達州返回華府時接受媒體採訪。美聯社



現年79歲的美國總統川普身體健康狀況一直是外界關注焦點，他在週日（11/30）表示，他將公布自己在10月份接受核磁共振的檢查結果，但不清楚是哪一個身體部位被檢查，並稱肯定不是大腦，因為他的認知測驗成績「非常優秀」。

川普（Donald Trump）近期隔空槓上民主黨籍的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），他在上週五（11/28）於社群媒體發文，指控華茲放任數十萬索馬利亞難民在街頭遊蕩，批評對方「嚴重智障」（seriously retarded）；華茲隨後回擊，呼籲川普公開核磁共振（MRI）的檢查結果。

對此，川普週日搭乘空軍一號從佛羅里達州返回華府途中，被媒體問及相關議題時表示：「如果你們想公開，我就會公佈」，並稱其核磁共振檢查結果「完美」，但補充說自己不清楚是身體的哪個部位被檢查。

「這只是一個核磁共振檢查」，川普說：「至於是身體的哪個部位？反正不是腦部，因為我做了認知測驗，成績非常優秀。」華茲當天上午也表示，他之所以發出這些呼籲，是出於對總統身體狀況的擔憂。

川普上月在華府近郊的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受檢查，由於這是他在今年1月重返白宮以來的第二次體檢，引發外界對川普身體健康狀況的擔憂。白宮至今仍拒絕透露川普接受核磁共振檢查的原因，川普則叫記者「去問醫生」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則表示，川普在華特里德國家軍事醫學中心接受了「先進影像檢查」，指這是例行體檢的一環，結果顯示川普仍保持「極佳的身體健康狀態」。

今年夏天，白宮宣布川普因腿部腫脹而接受檢查，被診斷出患有「慢性靜脈功能不全」。外界還關注到，川普的右手背經常出現大面積瘀青，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）將其歸因於「頻繁握手」和服用阿斯匹靈所致。

2025年11月30日，美國總統川普搭乘空軍一號從佛羅里達州返回華府時，媒體捕捉到他的右手背已經貼上OK繃。美聯社

