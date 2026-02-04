身體在求救！大便完別急著沖「回頭看一眼」 出現3顏色立刻就醫

腸胃科醫師卓韋儒提醒，大便完別急著沖掉，若出現3種顏色就代表該就醫了。（示意圖：shutterstock／達志）

上完大號讓人身心舒暢，但許多人因為惡臭味，連一秒都不願意多留，甚至還沒開始擦屁股就先沖掉。對此腸胃科醫師就指出，大便顏色能反映人體健康狀況，因此別急著沖馬桶，稍微觀察一下，若有3種顏色代表身體在求救，應該立刻就醫。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書提醒，過年即將到來，大家在大掃除，刷馬桶之餘，可以抬頭看一眼內容物，因為大便的顏色比年度健檢可以更早告知人體身體健康狀況，若有以下3種顏色就該就醫：

1.鮮紅色：看到「滴血/表面沾血」的大便，別當成痔瘡或肛裂，也有可能是腸炎、憩室出血、瘜肉甚至腫瘤，若反覆出現、量變多，或合併腹痛、發燒、貧血就該就醫請醫師評估。

2.黑亮到像柏油，而且又黏又臭：這就是俗稱的「黑便（Melena）」，通常跟上消化道出血（如胃/十二指腸潰瘍、嚴重胃炎）相關，雖然吃鐵劑、含鉍藥物也會讓便便變黑，但不會出現柏油的油亮感，因此若發現這種型態的大便，甚至會有頭暈、心悸、吐血等症狀，就不要再拖延，立刻掛急診。

3.灰白／陶土色：這代表膽汁沒進入腸道，常見原因是膽道阻塞，例如結石、發炎、胰膽相關問題，如果同時出現眼白或皮膚變黃，且尿液如濃茶般深色，也請盡快就醫。

