「身體已復原9成！」郭智輝到慶應大學當訪問學者 緊盯台日半導體合作

經濟部前部長郭智輝在9月離開公職後專心養病，近日氣色逐漸恢復，且有了一個新頭銜–日本慶應大學訪問學者，從11月起赴日研究2個月，將利用這段時間關心台日半導體供應鏈的合作事宜。

郭智輝因為膽管問題，卸任經濟部長後馬上安排到台大醫院手術，隨後靜養2個月，期間除了10月初因崇越科技（5434）總部遷移新大樓啟用，郭智輝身為共同創辦人現身揭牌與致辭外，其他時間都非常低調。

面對友人關心，郭智輝強調自己在手術後的情況已復原9成，「能重新感受陽光和咖啡香，心裡滿是感恩」。他也透露11月起將到日本慶應大學擔任訪問學人到年底，據了解這是由國立臺北大學安排，將聚焦在台日半導體供應鏈的發展。

友人轉述，郭智輝的身心狀況調整得不錯，他還傳訊息告訴朋友「這段期間如果剛好到東京，記得找我喝咖啡、散步聊天，在秋冬的街頭續寫我們的友誼篇章。」

應慶義塾大學是日本極負盛名的研究型綜合大學，是日本著名思想家兼教育家福澤諭吉在1858年創立，校本部在東京都港區，向來有亞洲第一私立學府之稱，與早稻田並稱「私學雙雄」，國際學術排名在世界200名左右，該校商學部、文學部、法學部、經濟學部門一直很熱門。





