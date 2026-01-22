身體形成X型！中國性商教母「1堂課要39萬」 收入估達1億元

周媛開設的性商課程，估計已經賺進2400萬人民幣。圖／翻攝自抖音

近日網路上瘋傳一名自稱「中國性商教母」周媛的影片，影片中她說出「眼神給出去」、「我的身體成X型」等名台詞，讓不少網友爭相模仿。事實上，周媛在各大社群平台都有帳號，而周媛提供各種價位的教學課程，其中最貴的高達8.8萬人民幣（約新台幣39.9萬元）。

「眼神教學」影片爆紅 周媛到底是誰？

近日周媛的「眼神教學」影片在社群平台爆紅，她在影片中示範如何讓眼神更加嫵媚。她指出跟人說話時，身體、眼神要往不同方向，形成一個「X型」，能夠有效提升魅力。影片中她說出「眼神給出去」、「我的身體形成X型」、「此刻你再叫我」等名台詞，讓不同網紅爭相模仿。

不過，周媛究竟是誰呢？根據《大河報》報導，周媛在抖音、小紅書的粉絲累計近20萬人，帳號簡介說明她是「黑白顛覆商學苑」的創辦人、性商第1人、45+女創業家，宣稱影響人數超過百萬，而她在社交帳號發布的內容，多為教導女性如何提升魅力。

周媛自稱年近50歲，且由於課程部分畫面尺度較大，因此長期被誤導為「小三培訓班」，以及討好男性，但她實際上要強調的觀念是「親密關係裡我們可以取悅自己」。根據黑白顛的官方公眾號的資料顯示，黑白顛覆商學苑在2018年創立，是中國第一個「女性性商教育平台」，培養女性從心靈折射到肉體的自信。

周媛性商課程最貴要39.9萬！收入估達1億

平台的課程主要分為線上、線下兩種，線上課程價格從9.9人民幣（約新台幣44元）、99人民幣（約新台幣449元）、999人民幣（約新台幣4537元）到上千元不等；官方商城資料顯示，999人民幣的課程有直播、錄播，權益終身有效，課程內容包含感情問題以及情趣玩法，目前已經有5960人學過。

除了基礎課程以外，還提供高階、導師私課以及分階研習班，其中一個「全維成長研習班」售價高達8.8萬人民幣。線下活動方面，黑白顛主推2999人民幣（約新台幣1.3萬元）的「2天2夜訓練營」、4980人民幣（約新台幣2.2萬元）的「3天3夜訓練營」，相關聲明指出，課程只服務成年女性，導師具備國家認證的心理諮商師、生殖健康諮商師等專業資格。

工作人員透露，線下活動相當火紅，一個月可能會開10幾場，並且至少需要提前10天預約。課程多在總部長沙舉行，未來計畫展開中國巡演，目前已經拓展到廈門、天津、西安、南京等地；另據統計，官方商城的付費課程，收入已經超過2400萬人民幣（約新台幣1億元）、學員數破萬人。

不只教性商！周媛業務涵蓋5企業

此外，根據天眼查資料顯示，與周媛相關的共有5家企業，經營範圍涵蓋教育諮詢、醫療器材銷售、成人情趣用品製造、生活美容服務。報導指出，黑白顛覆商學苑不僅教導性商，還推出理財課程，標榜課程30%分潤、輕資產變現，以及百萬流量變現實操。

不過，報導也指出，過去網紅「曲曲大女子」曾因感情諮詢、私密課程陷入爭議，更被爆出涉嫌逃漏稅758萬人民幣，目前已經繳清罰款。報導指出，現代商業社會符合法律、公序良俗的生意自有受眾，呼籲公眾在購買課程時要保持理性、明辨是非。



