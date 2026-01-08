身體很誠實？台積電2奈米殺穿市場 傳連英特爾也想用：最新CPU恐不用自家製程
台積電2奈米製程正式進入量產，預計今年即會有多款採用此製程的產品問世，例如搭載A20晶片的蘋果iPhone 18系列，與將於年底上市的聯發科旗艦晶片。而外媒《Wccftech》報導指出，根據最新消息，台積電2奈米的交付製造（Tape-out）數量，已達3奈米製程的1.5倍，顯示市場需求極為旺盛，在AI加速器市場的市占率更高達95%。
報導表示，知名爆料分析師Jukan揭露，台積電2奈米的需求前所未見，不僅取得AI加速器高達95%的市占率，甚至連英特爾都動搖，原本其打算將在最新處理器Panther Lake Core Ultra Series 3，採用自家18A製程，但現在傳出正評估使用台積電N2製程製造。
報導指出，預估到2026年底，2奈米月產能將達到驚人的14萬片，不僅如此，2奈米的營收將在2026年Q3，超越3奈米與5奈米的合計，突顯此技術被市場快速採用。據傳蘋果已取得超過一半的初期產能，其中大多數晶圓將用於iPhone 18系列的A20與A20 Pro，其次則是用於MacBook的M6晶片。
報導表示，外界也盛傳，高通、聯發科將緊追蘋果腳步，在同個月內發表各自的2奈米晶片，不過在大部分產能被蘋果吃下的狀況，它們如何擁有足夠產能推出商品？關鍵就在台積電推出了名為「N2P」的昇級版製程，儘管提升幅度不大，但仍可讓蘋果的競爭對手在CPU頻率與出貨量方面佔優勢。
而報導也提到，該爆料者也分享了一份來自大摩的分析報告，指出蘋果仍在評估採用英特爾技術，代工M系列晶片的可能性，但該晶片比較有可能僅用於定位較低、主打平價的Mac機種；考量台積電長期以來的高可靠度與先進製程優勢，短期內恐怕仍難有任何代工廠能夠超越其地位。
