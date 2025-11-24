身體很誠實！廣州車展日系車仍夯 民眾：政治歸政治、日系車就是高檔

2025年廣州車展開幕時正逢中國最新一波反日聲浪，但仍有多家日系汽車參展。翻攝百度



中國近日爆發最新一波反日聲浪，抗議日本首相高市早苗的「台灣有事」言論。不過外媒觀察發現，上週末在廣州舉辦的車展上，仍有大量民眾參觀日系汽車品牌，有人直言，「政治歸政治、經濟歸經濟」。還有人說受到台劇影響，就是覺得日系汽車比較高檔。

過去兩周以來，中國官方發出一連串反制措施，施壓高市早苗收回「台灣有事」言論。民間也出現抵制赴日旅遊、購買日本產品等聲浪。

不過路透社上週六（11/22）在廣州舉行的車展上發現，仍有不少民眾對購買日系汽車有興趣。報導說，在數十家國內外汽車製造商的展示中，日本車款似乎特別引起消費者關注，數百人聚集本田汽車展區觀看現場安排的表演。

一名42歲的王先生說：「經濟歸經濟，政治歸政治，這是兩碼事。」30歲的李先生也說，雖然會有一系列抵制日本商品的聲浪，但「大家還是會自己在心中盤算好壞」。他認為，日本汽車品牌幾乎都有密切合作的中國商業夥伴，根本難以切割：「全球化下，沒有人能在沒有其他人的狀況下存活，是吧？不能切割的。」

27歲的蘇先生認為，雖然許多中國國產汽車在技術上已經趕上日系汽車，而日系車款的售價也過於昂貴，但在中國人的心中，日系車還是比較高檔。他說：「廣東人喜歡日本車，是因為受到香港和台灣電影和電視劇的影響。日本車給人高檔的感覺。」

值得一提的是，上述受訪民眾都不願提供全名。

路透社在報導中指出，在中國國產電動車的激烈競爭下，中國市場在日本車廠的出口占比上已不如以往，不過仍是重要的出口市場。

2025年廣州車展於11月21日開幕。翻攝百度

日本駐廣州總理事貴島善子上週五（11/21）在參訪過日產汽車的車展攤位後表示：「中國是汽車銷售的大市場，而我們政府會支持日本汽車業者。」至於此時參展的安全問題，她說：「我的義務是，要警告日本公民保持警戒。」

