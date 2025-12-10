身體很誠實？路透：川普放行H200晶片後 字節跳動和阿里巴巴已向輝達洽購

中國知名企業字節跳動（左）與阿里巴巴企業標誌。路透社資料照片



在輝達執行長黃仁勳遊說下，美國總統川普8日終於點頭，允許高階人工智慧（AI）晶片H200銷售給獲准的中國客戶。儘管中國官方看似反應冷淡，但知名企業已迫不及待，字節跳動（ByteDance）和阿里巴巴（Alibaba）已詢問輝達關於採購H200的可能性。

路透社報導，4名知情人士透露，擁有抖音及TikTok的字節跳動，以及版圖涵蓋電商、第三方支付、雲端運算的阿里巴巴，在川普點頭後，已向輝達洽詢採購。

其中2名消息人士說，若北京批准，這兩家中國企業有意大量下單，採購輝達旗下第二強AI晶片H200。

不過另一名消息人士補充，中企仍對供應量感到擔憂，正向輝達尋求更明確的交貨資訊。

在川普宣布放行之前，能合法出口至中國的最先進AI晶片是H20，而H200的運算能力幾乎是H20的六倍。H200在台灣生產。

然而，中國政府至今尚未就川普的H200出口決定做出明確回應。路透先前報導，中國最近數月已禁止政府資助的數據中心以及中國科技企業採購輝達AI晶片，重創輝達在中國的市占率。

科技新聞網站《The Information》10日報導，中國監管機構已召集包括阿里巴巴、字節跳動及騰訊在內的企業代表，要求他們評估對H200的採購需求。

報導引述消息人士稱，中國官方告訴企業，他們很快就會收到北京的決定。

兩名熟悉輝達供應鏈的人士表示，目前H200產量極為有限，原因是輝達正把主力生產線放在更高階的Blackwell架構，以及即將推出的Rubin系列。

多名消息人士透露，中國企業對H200躍躍欲試，因為其AI模型訓練能力目前仍是國產晶片所不能及，而中國本土晶片較適用於推論運算。

路透檢視逾100份採購標案與學術論文後發現，中國頂尖大學、數據中心公司，以及中國軍方相關機構，皆曾試圖透過灰色市場管道取得H200晶片。

在川普正式宣布放行銷中前，任何向中國供應H200的人士都視為違反美國聯邦法規，相關法律禁止向中國輸出超過特定性能門檻的美製AI處理器。

政策逆轉後，出現一種特殊狀況：理論上更早期、性能較低的A100與H100晶片仍受美國出口管制，但H200卻不在限制之列。

儘管如此，多名消息人士指出，中國企業預料政府仍會審查採購申請，並要求提交用途說明，因為北京正權衡是否在推動華為、寒武紀（Cambricon）等本土AI晶片銷售的同時，放行H200進口。

中國雲端服務業者超雲（SuperCloud）解決方案與生態業務總經理張宇春（Zhang Yuchun，音譯）表示：「中國領先的AI模型訓練仍仰賴輝達處理器。我預期大型科技企業會大量購買，但會以低調方式進行。」

針對H200問題，中國外交部先前僅重申中方重視與美方合作，10日則拒絕進一步評論，僅回答「我們昨天已就有關問題作出回應。具體情況建議向中方主管機關詢問」。

