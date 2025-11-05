身體很誠實？身家破億486先生「不支持普發1萬」仍會去領：加減補我也爽

普發現金1萬元今（5）日上午8時起開放預約登記，身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾可於官方網站（網址「10000.gov.tw」）完成資料填寫並登記入帳。對此，擁有身家10億元的電商網紅「486先生」陳延昶昨（4）日表示，他個人並不支持普發現金，但被問及是否會領取時，他坦言，「加減補，我也爽。」

486先生在個人臉書粉專發布影片，影片中被問到「對於普發1萬這件事情有什麼看法？」486先生回應，「我當然是不支持啊！2300多億如果拿來做國防預算，中低階層的照顧，這不是很好嗎？」

廣告 廣告

486先生認為，對經濟狀況不佳的人而言，給他1萬可能解決這個月的燃眉之急，經濟收入還不錯的一家四口，1個月多4萬，吃一頓大餐就沒了，「領這1萬塊，你也不會有錢嘛，這個意義性真的不大！領這個1萬塊你也不會有錢阿！」

然而，當被追問「你會去領這1萬元嗎？」486先生態度瞬間180度大轉變，直言「我當然會啊，我一年繳好幾千萬餒，要退這個稅，也應該要退給我啊！」他表示，政府立法決定要發，他當然要去領，「我是白痴喔，1萬塊，加減領、加減補，我也爽！」

更多風傳媒報導

