身體很誠實！21歲陸男搭郵輪入境福岡「跳船」 被逮喊：想住日本

日本福岡縣警臨港署5日以違反入境管制法現行犯，逮捕一名21歲中國籍男子。警方表示，男子透過郵輪入境日本，逗留期限於3日截止，但未依規定返回船上，並在日本境內逾期停留。他向警方供稱，「想一直住在日本」，已承認相關嫌疑。

日本《每日新聞》報導，警方指出，該名男子於3日持上陸許可證從福岡市博多港入境，許可期限僅至當天。然而，男子未按原定行程返船。當日下午，代理郵輪的旅行社向警方報案，表示乘客失蹤，郵輪則依原定計畫照常出港。

福岡縣警調閱港區監視器後，掌握男子的臉部特徵與當日服裝，並在市區展開搜尋。5日，男子在博多港郵輪碼頭現身，警方立即將其帶回調查。他遭逮後向警方供稱，「想一直住在日本」，承認非法滯留。

據了解，該郵輪從中國出發，經韓國濟州島後抵達福岡，離港後將前往上海。臨港署目前正進一步調查男子的行動及逗留經過，以釐清是否涉及其他計畫或協力者。

