身體悄悄變差！專家揭「日常8陷阱」掏空健康

身體健康並非突然惡化，而是被日常小習慣一點一滴掏空。營養師彭逸珊整理出8個常見卻容易被忽略的生活習慣，正讓民眾的健康悄悄消失，建議可從最有感、最困擾的項目開始改善，在高壓忙碌的生活中，慢慢找回身體的安全感與穩定感。

身體健康並非突然惡化，而是被日常小習慣一點一滴掏空。 （圖／Photo AC）

彭逸珊在粉專《愛健康營養師 珊珊》發文指出，飲食習慣方面需特別注意三大問題。重口味食物會偷走血管健康，建議減少攝取頻率，並多喝水、多吃蔬菜幫助代謝多餘的鈉；蔬菜攝取不足會導致腸道好菌流失，因為膳食纖維不足時好菌難以生存定殖，建議餐餐都要有蔬菜、每天適量水果；吃飯速度過快則容易造成脹氣、消化不良，細嚼慢嚥搭配餐餐七分飽可降低腸胃負擔。

在飲品方面，彭逸珊提醒，喝酒會消耗維生素B1，小酌勝於豪飲，也可在飲酒前補充B群；喝濃茶或咖啡會影響鈣質吸收，每天咖啡因攝取不應超過300毫克，並且要補充足夠的鈣質（1000毫克／日）；抽菸則會偷走維生素C，加速體內維生素C消耗，建議戒菸同時也從食物中攝取維生素C。

吃飯速度過快則容易造成脹氣、消化不良，細嚼慢嚥搭配餐餐七分飽可降低腸胃負擔。 （示意圖／Pixabay）

此外，生活作息與減重方式也是關鍵。熬夜晚睡會導致膠原蛋白流失，建議設定每天睡覺時間，睡足6~8小時，壓力大時更需要安排更多休息時間；節食減重容易造成肌肉流失，每天吃足熱量搭配規律運動以增加身體消耗，比起單純的飲食控制更有效。彭逸珊強調，不用一次改掉所有壞習慣，為未來的自己存健康才是長久之道。

